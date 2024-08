Dvojzápas podobný tomu s Tobolem. Kopic doufá, že Plzeň nejdůležitější utkání podzimu zvládne

Záložník Jan Kopic (34) si je vědom, že fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtek v odvetě 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih nejdůležitější zápas podzimní části sezony. Pokud jeho tým potvrdí vítězství 2:1 z úvodního venkovního duelu a postoupí, zajistí si účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. Kopic se na tiskové konferenci nebránil roli favorita, zároveň však ujistil, že mužstvo zůstává obezřetné a ve střehu.

V případě nečekaného vyřazení od Kryvbasu by Západočeši přešli do závěrečného předkola Konferenční ligy, v němž by k účasti v podzimní hlavní fázi museli zdolat silný Betis Sevilla. Tomu se chtějí vyhnout. "Víme, jaký mančaft by nás čekal, kdybychom to nezvládli. Víme, že by pak bylo mnohem těžší se do pohárové Evropy dostat. Takže z tohohle pohledu nás určitě čeká nejdůležitější zápas podzimu," uvedl Kopic.

V úvodním vzájemném duelu v Košicích, kde našel Kryvbas svůj pohárový azyl, Viktoria po poločase prohrávala a až po změně stran otočila stav. "Vzali jsme si z toho to, že to vůbec nebude nic lehkého. Vyzkoušeli jsme si sílu soupeře. Hrají hodně do těla, měli rychlé přechody do útoku," řekl Kopic.

"Víme, že máme náskok jednoho gólu a hrajeme doma, takže favorit určitě jsme. Ale samozřejmě že ve fotbale se stala i větší překvapení, takže budeme ve střehu. Je to pořád jen poločas," doplnil 34letý hráč.

Západočeši si vloni v závěrečném předkole Konferenční ligy přivezli z Kazachstánu z úvodního duelu proti Tobolu Kostanaj rovněž výhru 2:1 a doma postup stvrdili vítězstvím 3:0. Naopak před devíti lety v kvalifikaci Ligy mistrů po výhře 2:1 venku nad Maccabi Tel Aviv v odvetě v Doosan Areně utrpěli porážku 0:2. Mužstvo i tehdy vedl současný trenér Miroslav Koubek.

"Samozřejmě si to pamatuju. Ale to prokletí jsme už zlomili minulý rok, to jsme si říkali trenére, ne?" uvedl Kopic k vedle sedícímu Koubkovi. "Dá se to připodobnit k tomu Tobolu. To jsme zvládli, takže doufám, že to zvládneme i tento rok," přál si hráč s 25 starty za české reprezentační "áčko".

Věří v kouzlo domácího prostředí, kde Viktoria v osmi zápasech minulé sezony Konferenční ligy neinkasovala ani gól. "Ani jsem nevěděl, že už je to osmkrát za sebou. Víme, že na domácím hřišti jsme silnější, máme takovou větší jistotu. Ale to nikomu ještě nic nevyhrálo," podotkl Kopic.