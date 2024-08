Plzeň bude mít v odvetě s Kryvbasem k dispozici Jedličku. Koubek nechce jen hájit těsný náskok

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) před domácí odvetou 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih svým svěřencům zdůrazňuje, aby vůbec nemysleli na vítězství 2:1 z úvodního vzájemného duelu v minulém týdnu. Snažit se pouze hájit náskok by podle kouče byla ta největší chyba, kterou by Západočeši mohli udělat. Na tiskové konferenci uvedl, že k dispozici už po nemoci bude mít brankářskou jedničku Martina Jedličku (26).

Viktorii by k postupu stačila i remíza, na to však Koubek vůbec nehledí. "Hráčům zdůrazňuji, že ten zápas v Košicích nebyl. Musíme z hlavy poslední zápas vymazat. Budeme si samozřejmě pamatovat způsob hry soupeře, ale výsledek musíme zapomenout. Nějakým podvědomým způsobem chtít něco hájit, to by byla ta největší chyba. Chceme být aktivní a zápas vyhrát," uvedl Koubek.

"Když ve fotbale vedete 1:0, ještě jste nic nevyhráli. Možná že největší bonus je v domácím prostředí a podpoře diváků, i když tu určitě bude i hodně ukrajinských fanoušků. Oni v Košicích taky 1:0 vedli a my jsme pak vyhráli 2:1. Musíme být ve velkém střehu. Vedení o jeden gól je mini náskok, notabene když se už nepočítá jako dříve (při rovnosti skóre) vstřelená branka na půdě soupeře (za dvě)," poznamenal Koubek.

Pochvaluje si zlepšený zdravotní stav mužstva. K dispozici už bude brankář Jedlička, který kvůli nemoci vynechal poslední tři soutěžní zápasy. Úspěšně ho zastoupil Marián Tvrdoň. "Jedlička už je vyléčený. Po nemoci začal trénovat už v pondělí, to je dobré. Do tréninku se nám vrátili Honza Paluska a Matěj Valenta, kteří se po dlouhé pauze potřebují trochu rozhýbat. Na spadnutí je také návrat Lukáše Hejdy do tréninkového procesu s mužstvem. To jsou potěšitelné věci. (Cheick) Souaré naopak ještě nebude k dispozici," přiblížil Koubek.

V úvodním utkání před týdnem překvapil zařazením Jiřího Panoše do základní sestavy a teprve 16letý ofenzivní záložník se mu odvděčil vyrovnávacím gólem, který z něj udělal nejmladšího českého střelce v pohárech. "Sestavu neřeknu, to se nedozvíte. Máme několik variant a jedna z nich může být i tato. Zvažujeme to," podotkl Koubek.

V Česku aktuálně panují nejvyšší teploty v roce, kouč to však za problém nepovažuje. "Jsme rádi, že vývoj zápasů v Košicích a v neděli (v lize) s Karvinou (5:0) nám umožnil, že jen tři jména odehrála v obou případech celé utkání. Díky tomu, že jsme vedli, jsme mohli šetřit síly už od nějaké 60. minuty. Myslím, že to je dobrý atribut, který se nám hodí. Zabili jsme dvě mouchy jednou ranou. Dařilo se, dali jsme branky a ještě mohli šetřit síly," řekl Koubek.