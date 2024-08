Hapoel je silný soupeř a musíme k němu přistupovat s respektem, řekl po remíze Holoubek

Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi David Holoubek (44) byl po úvodním domácím utkání 3. předkola Konferenční ligy proti Hapoelu Beer Ševa spokojený s výkonem, méně už s výsledkem 1:1. Podle kouče měl jeho tým v divokém utkání více šancí než izraelský celek, zároveň ale bere nerozhodný stav před odvetou s respektem vzhledem k síle soupeře. Na tiskové konferenci litoval zejména neproměněných příležitostí v závěru, zároveň ale ocenil výkon mladého brankáře Niva Eliasiho (22).

"Nejsme spokojení s výsledkem, měli jsme mnohem více šancí k tomu, abychom vyhráli. Hapoel je ale velmi silný soupeř a musíme k němu přistupovat s respektem. Hráče jsem pochválil, jakým způsobem k tomu přistoupili a jak to zvládli," řekl Holoubek novinářům.

Mladou Boleslav poslal do vedení ve 39. minutě z penalty Patrik Vydra, krátce po změně stran srovnal tečovanou střelou Tomer Yosefi. Atraktivní utkání nabídlo spoustu gólových příležitostí na obou stranách. Na počet střel zvítězil Hapoel 20:15, větší šance ale měli domácí.

"Hapoel nás ničím nepřekvapil, viděli jsme velkou individuální kvalitu, takoví hráči v české lize moc neběhají. Nebojí se hrát ani v těžkých situacích. Bylo to hezké utkání. V zápase jsme měli výpadky a nechali jsme se i zatlačit, na druhou stranu když jsme se dokázali vrátit, měli jsme šance. Je to další zkušenost, spousta hráčů má v Evropě první starty, v takových situacích ještě nebyli," uvedl Holoubek.

Statistiky utkání. Livesport

Bývalý trenér Sparty, Liberce nebo mládežnických reprezentací litoval zejména závěrečné desetiminutovky. V 83. minutě běžel Solomon John sám na Eliasiho, který skvěle vytáhl pokus o lob. Následně předvedl ještě lepší zásah proti přímému kopu Vasila Kušeje a v nastavení mu "pomohl" nepřesnou střelou Dominik Kostka v okamžiku, kdy izraelský brankář už ležel na zemi.

"Dominik už teď ví, že to byla jasná gólová příležitost. Rozhodl se pro střelu nártem, podle mě to bylo spíš na placírku. I Solo (John) asi měl zvolit jiné zakončení. Kdyby dal větší kopec, tak si to ještě doběhne a dává do prázdné," litoval Holoubek. "Cením si toho, že se dostáváme do zakončení, máme šance. Je to o klidu, aby hráči zachovali chladnou hlavu, někdy nám chybí i kousek štěstí. Myslím, že je to jen otázka času, kdy začneme šance proměňovat," řekl.

Ocenil brankáře Eliasiho

Mladoboleslavský kouč ocenil i gólmana Eliasiho, jenž se nedávno vrátil z olympijského turnaje v Paříži. "Mrzí mě, že Izrael nepostupoval dál v olympiádě. Tím pádem by tam ještě byl a my bychom třeba dali víc branek," zavtipkoval Holoubek. "Ne, vážně, zachytal skvěle, klobouk dolů před jeho výkonem. Je potřeba uznat i kvality soupeře," přidal.

Odveta je na programu za týden v bulharské Loveči, kde hraje Hapoel domácí zápasy kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Postupující ve 4. předkole vyzve vítěze dvojzápasu Paks - Mornar Bar.

