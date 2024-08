Holoubek i přes dvougólové manko nepřestával věřit v postup. Před kluky smekám, chválil

Trenér Mladé Boleslavi David Holoubek (44) po mohutném obratu v odvetě 3. předkola Konferenční ligy proti Hapoelu Beer Ševa ocenil, že navzdory dvougólovému manku v poločase jeho tým nepřestával věřit v postup. Uvedl to v klubové nahrávce pro média. Podle kouče byla klíčová rychlá kontaktní branka, po které následoval ve druhé půli kolaps izraelského soupeře a vítězství Středočechů 4:2.

"Na tým jsem nesmírně hrdý. Na to, co tady dneska zvládl, jakým způsobem dokázal otočit velice nepříznivý výsledek proti takhle silnému soupeři. Postup jsme si dnes zasloužili, klukům blahopřeji a smekám před nimi klobouk," chválil Holoubek.

Jeho tým v bulharské Loveči, kde hrál Hapoel domácí zápas kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, prohrával po úvodním dějství 0:2. V součtu s remízou 1:1 z prvního duelu byl na pokraji vyřazení, ve 49. minutě ale nastartoval obrat Tomáš Ladra.

Statistiky utkání. Livesport

"V poločase byla v kabině dobrá atmosféra, všichni jsme věřili, že jsme pořád schopní zápas zvládnout. Že když tým soupeře vystavíme do nějakého nekomfortu, což by mohla být třeba kontaktní branka, tak to můžeme otočit. Odstartovalo to prvním gólem, bylo hodně důležité, že přišel brzy. Měli jsme ještě tu energii, chuť, což jsme ještě zvedli střídáními," řekl Holoubek.

Po hodině hry srovnal Martin Králik a v závěru už v přesilovce po červené kartě pro domácího kapitána Eitana Tibiho rozhodli dvěma góly znovu Ladra a Vasil Kušej. Hapoel dohrával nastavení dokonce v osmi hráčích po vyloučeních Artura Šušenačeva a Shaye Eliase.

"Tyhle týmy začnou dělat takové fauly a emoční věci, když se pro ně zápas nevyvíjí dobře. Kluci se ale do těch potyček moc nepouštěli, zvládli to výborně," dodal Holoubek. Mladou Boleslav čeká v závěrečném 4. předkole maďarský Paks. První zápas sehrají Středočeši 22. srpna doma, odvetu o týden později venku.