Boleslav si po mocném obratu zahraje play off KL, Baník selhal v penaltách a končí

Mladá Boleslav sice v odvetě 3. předkola Konferenční ligy prohrávala po prvním poločase s Hapoelem o dva góly, ale po mocném obratu urvala v bulharské Loveči, kde má izraelský tým pohárový azyl, vítězství 4:2. To jí v součtu s domácí remízou zajistilo účast v závěrečné play off. Baník po senzačním postupu sahal, v domácí odvetě s Kodaní totiž zásluhou Erika Prekopa srovnal stav dvojzápasu na 1:1 a duel šel do prodloužení. V něm branka nepadla, a tak šťastnější celek určil penaltový rozstřel. Ostravané jej nezvládli, selhali hned čtyři střelci a o účast v ligové fázi KL si zahraje dánský celek.

Utkání, které se hrálo v komorní atmosféře před téměř prázdnými tribunami, v úvodu příliš šancí nepřineslo. První velkou příležitost měli v deváté minutě Středočeši, když po povedené akci trefil tyč Vasil Kušej. Hned o dvě minuty později však udeřili domácí, když nešťastně tečovaný centr z levé strany poslal prudkou hlavičkou za záda Matouše Trmala domácí Zahi Ahmed a Hapoel šel do vedení. Izraelci se po vedoucí brance zatáhli a přenechali iniciativu svěřencům Davida Holoubka, ti si však dlouho žádnou větší příležitost nevypracovali.

Naopak přibývala okénka v mladoboleslavské obraně a toho málem ve 31. minutě využil Alon Turgeman, který si našel místo v pokutovém území a zblízka střílel těsně vedle Trmalovy branky. Vzápětí na druhé straně utekl aktivní Kušej, jeho střelu k tyči ale domácí gólman Niv Eliasi vytěsnil na roh. Další pohroma pro Mladou Boleslav přišla ve 42. minutě, když opět inkasovala po centru z levé strany, který Trmal nadzvedl přímo na hlavu Turgemana, pro kterého již nebyl problém zblízka poslat míč do sítě.

Statistiky utkání. Livesport

V nastaveném čase se Hapoel trefil dokonce potřetí, naštěstí pro hosty viděl rozhodčí útočný faul izraelského celku. Těsně před koncem poločasu byl ještě v akci VAR, hraní rukou domácích v pokutovém území ale nepotvrdil, a tak se šlo do kabin za stavu 2:0. Do druhého poločasu vstoupila Mladá Boleslav ideálně. Nejdříve se do nebezpečné situace dostal Solomon John, vybojoval však pouze rohový kop.

Ten Kušej posadil na hlavu Daniela Marečka, který trefil břevno, naštěstí se však k održenému míči dostal Tomáš Ladra a zblízka ho volejem uklidil pod břevno domácí branky. Zaskočení Izraelci pouštěli mladoboleslavský celek do dalších příležitostí, v 56. minutě nebezpečně hlavičkoval Patrik Vydra. Hosté se dočkali o tři minuty později a opět to bylo z rohového kopu. Ten znovu rozehrál Kušej, tentokrát našel hlavu Martina Králika a bylo vyrovnáno.

Známkování hráčů Boleslavi. Livesport

Další zvrat v utkání přinesla 73. minuta, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán Hapoelu Eitan Tibi. Z následného přímého kopu navíc ještě Mareček trefil tyč. Boleslav dostala otřesené domácí v závěru pod velký tlak, který v 82. minutě zúročila krásnou brankou z přímého kopu, když míč ideálně do branky Eliasiho zakroutil Ladra. V závěru ještě přidal čtvrtou branku Kušej a frustrovaní domácí dostali další dvě červené karty.

Celek z Kodaně měl v poslední době na české zástupce v evropských pohárech štěstí. Přesně rok před odvetným duelem s Baníkem totiž skolil v boji o Ligu mistrů Spartu. Ostravany v úvodním střetnutí mrzela inkasovaná branka v nastavení, po těsné prohře z úvodního střetnutí alespoň fanoušci Slezanů tušili, že jejich klub nemůže hrát na remízu.

To bylo znát na předváděné hře Ostravanů od samého začátku. Chtíč okamžitě razit dopředu se jim málem vyplatil v 17. minutě, obstřelem z hranice vápna ale Ewerton trefil obránce. Ve 39. minutě našel Jan Juroška po impozantním samostatném průniku Erika Prekopa, ten však ve skluzu z bezprostřední blízkosti stihnul trefit jen brankáře. Vykoupení se slovenský útočník dočkal krátce nato, když přetavil přihrávku Davida Buchty ze strany v razantní gólovou střelu na vzdálenější tyč.

Statistiky utkání. Livesport

Hned v 50. minutě měl na noze postupový zásah Buchta, prudkou ránu po sklepnuté přihrávce ale dokázal zblokovat Denis Vavro. Na bližší tyči následně opět zakončoval z první ve skluzu Prekop, centr Patricka Kpoza ovšem ze složité pozice nedokázal ideálně usměrnit. Hraniční zákrok byl před hodinou hry nucen učinit Munashe Garananga, sudí se po faulu na průbojného Buchtu rozhodl udělit žlutou kartu.

Po klidnější pasáži, kdy se Dánové vrátili do hry, přišla další šance Baníkovců. Akrobatický pokus Matěje Šína ale znovu zneškodnil obětavý obránce. Na řadě tak bylo prodloužení. Všem domácím fanouškům na stadionu zatrnulo, když skvělou ránu z dálky v podání Williama Clema vytěsnil konečky prstů Jakub Markovič. Dravý žolík Abdullahi Tanko poté vystihl rozehrávku soupeře, tváří v tvář gólmanovi ale rozvlnil pouze boční síť.

Utkání tak nakonec dospělo až k penaltám. V něm však selhali hned čtyři střelci Baníku a byť se hosté neprosadili ve dvou případech, postup jim už neunikl.

Přehled kvalifikace Konferenční ligy