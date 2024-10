Islandský trpaslík psal historii. Přemýšleli jsme, jestli sem patříme, pak se to zlomilo

Cercle Bruggy vstoupil do Konferenční ligy velkolepě, výsledkem 6:2 rozmetal St. Gallen a ve druhém kole zamířil na Island. Tam se od něj ve čtvrtek odpoledne nečekalo nic jiného, než že získá další tři body a vyhraje rozdílem třídy. Jenže domácí Víkingur svého soka nemile překvapil, porazil ho 3:1 a stal se vůbec prvním islandským týmem, který dokázal naplno bodovat v hlavní fázi evropských pohárů.

"Pořádná potupa," nebral si servítky belgický web Voetbal Nieuws po překvapivé prohře. Zklamání vyjádřil i web Nieuwsblad. "Každý průměrný belgický profesionální klub by měl takový tým porazit," uvedl a dodal, že se utkání jednoznačně zapíše do historie a bude zdrojem dlouholeté kontroverze. "Cercle neomlouvá ani fakt, že na Island cestovala výrazně oslabená sestava. Několik klíčových hráčů zůstalo v Bruggách, kde trénovali pod vedením části trenérského štábu," připomněl list.

A nálada hráčů? "Tohle jsme nečekali. Přijeli jsme si sem pro tři body," povzdechl si například brankář Maxime Delanghe. Belgičtí novináři navíc zpochybňují pozici trenéra Mirona Musliče, jehož tým o víkendu čeká Royale Union SG, a spekulují, že by v případě prohry mohl být vyhozen.

Cercle přitom na Islandu začal utkání dobře, do vedení ho poslal po 16 minutách hry Kazeem Olaigbe. Záhy ovšem vyrovnal 21letý Ari Sigurpálsson a ačkoli domácí ještě před poločasovou přestávkou neproměnili penaltu, ve druhém dějství udeřili Danijel Djurič a Gunnar Vatnhamar a o výsledku zápasu bylo rozhodnuto.

A jak viděl historické utkání trenér Víkinguru Arnar Gunnlaugsson? "V první čtvrthodince jsme vypadali, že nevíme, jestli na tuhle úroveň patříme. Poté, co jsme vyrovnali, jsme se začali více dostávat k držení balonu, měli slibné protiútoky a spoustu dobrých šancí. Věřili jsme a nakonec jsme byli odměněni," těšilo ho.

Bujaré oslavy ale nepřipouští. "Dnes to mohou hráči oslavit, dali jsme jim volno, ale zítra musíme zase do práce," řekl. O víkendu jeho tým totiž čeká veledůležité utkání s Breidablikem, v němž se rozhodne o šampionovi islandské ligy. "Je důležitější první výhra v Konferenční lize, nebo mistrovský titul? To je, jako kdybyste se mě ptali, jestli více miluji svého syna, nebo svou dceru," odpověděl už na předzápasové tiskové konferenci trenér Víkinguru na dotaz jednoho z novinářů.

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

Zajímavé je, že na výhru proti Cerclu dosáhla Gunnlaugssonova družina právě na umělé trávě nejbližšího ligového soupeře. Na svém hřišti totiž kvůli pravidlům UEFA nastoupit nemůže. Všechna kritéria nicméně nesplňuje ani stadion Kópavogsvöllur, na jehož využívání ovšem dostal Víkingur výjimku. Protože mu chybí dostatečné umělé osvětlení, byl výkop utkání 2. kola Konferenční ligy naplánován už na 14:30.

Víkingur už za sebou má v aktuální sezoně jedno klubové poprvé. O to se postaral, když se mu podařilo do hlavní fáze Konferenční ligy kvalifikovat. V tomto případě ho ovšem o národní prvenství připravil Breidablik. Ten si v soutěži zahrál už v minulém ročníku, výhru ale nevybojoval.