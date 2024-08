Kluci podají minimálně stejný výkon jako v Dánsku, věří Hapal. Baník trénoval i penalty

Trenér ostravských fotbalistů Pavel Hapal (55) by po jednobrankové ztrátě z prvního utkání uvítal, pokud by Baník dokázal dovést čtvrteční odvetu 3. předkola Konferenční ligy s FC Kodaň třeba až do penaltového rozstřelu. Za favorita na postup nadále považuje zkušenějšího soupeře, přesto věří, že postup je v silách jeho týmu. Uvedl to na středeční tiskové konferenci.

Když už věřili, že si z Kodaně odvezou nadějnou remízu, inkasovali ostravští fotbalisté v nastavení jediný gól zápasu. Postupová matematika tak je jasná. "Pokud chceme postoupit, musíme zvítězit. Jestli přes penalty, prodloužení nebo dokonce základní část, pro nás všechno jen vynikající. Víme, že to nebude nic jednoduchého, čekám docela nervózní zápas. Kodaň má přece jen náskok o jednu branku," řekl Hapal.

Na případný rozstřel mužstvo připravuje. "Penalty jsme kopali na včerejším tréninku. Máme už určený takový předběžný seznam hráčů, se kterými bychom počítali, pokud by na rozstřel došlo," řekl kouč.

Brankář Jakub Markovič o víkendu v ligovém duelu zlikvidoval penaltu hradeckému Ondřeji Mihálikovi a mezi tyče se nejspíš postaví znovu. Hapal zatím jen potvrdil, že jedním z vytipovaných exekutorů je také obránce Matěj Chaluš. "Každý jsme si penalty zkusili, děláme to pravidelně. Po tréninku si je vždycky kopeme. Myslím, že bych na ni šel, jde o to, jestli bych byl určený. Určitě bych si věřil," ujistila letní posila z Liberce.

Baník v prvním duelu zaskočil pohárovou Evropou prověřeného soupeře odvážnou hrou, jenže své šance nevyužil. "Favoritem na postup je stále Kodaň. My jsme však schopní dát gól klidně v 90. minutě. Kluci se těší, věřím, že podají minimálně stejný výkon jako v Dánsku. Uvidíme, co z toho vzejde," řekl Hapal.

Chaluš má se skandinávským fotbalem zkušenosti ze švédského Malmö. "Trochu porovnat se to dá. Je to přes most, fanoušci obou klubů se tahají. Kodaň měla úspěchy v Lize mistrů, není pro ně problém koupit za přestupové období tři hráče za pět milionů eur. Laťku si nastavili fakt vysoko. Myslím, že Malmö má ještě lepší fanoušky a ještě lepší formu než Kodaň. Snad to tak bude celý týden," uvedl 26letý hráč.

Právě na Malmö narazí Sparta v závěrečném předkole o postup do Ligy mistrů. "Sparta to bude mít těžké," dodal Chaluš.