Legia s Pekhartem v sestavě přehrála v KL Betis, Chelsea vyprovodila Gent čtyřmi trefami

Adam Nurkiewicz / Getty Images Europe / Getty Images via AFP

Tomáš Pekhart (35) nastoupil v úvodním kole Konferenční ligy za Legii Varšava, která na domácím stadionu přehrála těsným rozdílem 1:0 Real Betis. Český útočník odehrál 62 minut. Při svém debutu v základní skupině evropských pohárů naplno bodoval i Heidenheim. Německý celek si poradil 2:1 s Olympií Lublaň. Chelsea splnila roli favorita a doma přehrála Gent 4:2.

Betis nezačal hlavní fázi soutěže dobře. Španělský klub, jeden z favoritů soutěže a listopadový protivník Mladé Boleslavi, dostal gól ve 23. minutě, kdy se hlavou po rohu prosadil francouzský stoper Steve Kapuadi.

Heidenheim ve své premiérové sezoně v evropských pohárech vybojoval výhru hned při debutu. Už v šesté minutě poslal německý tým do vedení Adrian Beck, o výhru se pak chvíli před koncem postaral 18letý Paul Wanner, jenž do sítě dostal balon poté, co na první pokus neproměnil penaltu.

Statistiky utkání. Livesport

Z tria největších favoritů fotbalové Konferenční ligy vstoupila do soutěže přesvědčivým vítězstvím jen londýnská Chelsea, která porazila Gent 4:2. Domácí šli na Stamford Bridge rychle do vedení, když ve 12. minutě poslal Mudrykův centr hlavou do sítě 21letý Portugalec Veiga.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na druhý gól jeho krajana Neta po změně stran rychle odpověděl Watanabe a až po třetí brance, kterou dal Nkunku, získali domácí hráči klid. Čtvrtý gól pak přidal Dewsbury-Hall.

Další zápasy

Velkou převahu dlouho nedokázala zužitkovat Fiorentina, která na branku velšského mužstva vyslala bezmála 20 střel a na rohy vyhrála 12:0. Mandragora v první půli trefil jen tyč a až po hodině hry skórovali Adli a Kean.

Nejbližší mladoboleslavský soupeř Lugano, který se ve středočeském městě představí 24. října, doma vyhrál 3:0 nad HJK Helsinky. Za Bialystok, který díky gólu z osmé minuty nastavení zvítězil 2:1 v Kodani, odehrál celý zápas bývalý sparťan Michal Sáček.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hráči Cercle Bruggy se na úvod blýskli vysokým vítězstvím 6:2 nad St. Gallenem, třikrát se během půlhodiny trefil Kévin Denkey z Toga. O čtyři branky zvítězila i kyperská Omonia nad Víkingurem Reykjavík. Venku bodovali pouze skotští Hearts, kteří zvítězili na náhradním stadionu Dinama Minsk v Ázerbájdžánu 2:1.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže hraje od této sezony novým systémem. Všech 36 mužstev absolvuje v ligové fázi tři zápasy doma a tři venku, výsledky se započítají do celkové tabulky. Osm týmů postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 do úvodního kola vyřazovací fáze.