Plzeň doma nevyzrála na Mladou Boleslav, Baník proti Dynamu potvrdil roli favorita

Fotbalisté Plzně v 10. kole Chance Ligy v Doosan Areně pouze remizovali 1:1 s Mladou Boleslaví a nevyužili tak zaváhání pražské Sparty. Skóre utkání otevřel ve 20. minutě Prince Kwabena Adu (21) na jehož trefu ještě v prvním poločase dokázal třetím gólem v sezoně zareagovat Tomáš Ladra (27). Diváci už následně další branku neviděli, za to byli svědky dvou červených karet pro Denise Donáta a Lukáše Červa. To Baník na rozdíl od Viktorie duel s Českými Budějovicemi zvládl a vyhrál i šestý domácí zápas v sezoně.

Pavel Šulc už ve čtvrté minutě vnikl z pravého křídla do šestnáctky, střelec krásného čtvrtečního gólu ale ztroskotal na Matouši Trmalovi, jenž včas vyběhl z branky a šanci zneškodnil. Se závěrem úvodní dvacetiminutovky už ovšem šli Západočeši do zaslouženého vedení. Lukáš Kalvach si při náběhu do vápna hezky narazil s Janem Kopicem, přesným centrem našel Adua, a ten z bezprostřední blízkosti dopravil míč do sítě.

Ačkoliv byli domácí v prvním poločase poměrně jasně lepším týmem, do šaten si náskok neodnesli. Ve 43. minutě totiž z takřka 30 metrů natáhl ke střele Patrik Vydra, po jehož ráně se míč od břevna odrazil k dobíhajícímu Tomáši Ladrovi, jenž bez větších problémů srovnal.

Naděje Mladé Boleslavi ale krátce po návratu na trávník výrazně snížil Donát. Ten nevybíravým způsobem trefil Lukáše Červa, a ačkoliv za svůj zákrok od rozhodčího na hřišti viděl pouze žlutou kartu, po přezkumu u videa se musel poroučet do sprch.

Středočeši se nicméně i tak málem ocitli v senzačním vedení. Autor vyrovnávací trefy Ladra si za vápnem hodil míč na pravačku a pěkně jej zakroutil k zadní tyči, výborným zákrokem ovšem reagoval Martin Jedlička.

Viktoria pak přece jen zařadila vyšší rychlostní stupeň a začala svého soupeře svírat, i přes několik nadějných situací se jí už ale podruhé skórovat nepodařilo. Chvíli před koncem navíc šla sama do 10, neboť za došlápnutí soupeřovy nohy viděl červenou kartu Červ.

Úvod zápasu patřil hostům, kteří se do utkání pustili s velkou vervou a zejména rychlými protiútoky zatápěli domácí obraně. Když už se ale Marcel Čermák dostal k zakončení, branku minul. Baník se postupně dostal do hry, ve 32. minutě potáhnul míč po levé straně Daniel Holzer až téměř k brankové čáře, odkud vyslal centr na zadní tyč, kde si šikovně odskočil Buchta, který z voleje prostřelil míč až do sítě.

Za několik minut mohlo být Jihočechům ještě hůř, Ewerton totiž z přímého kopu trefil ruku Ondřeje Čoudka, a tak se kopala penalta. Tu ale Brazilec zahodil, gólman Vilém Fendrich stihl nohou zasáhnout proti "panenkovské" penaltě doprostřed. Obraz hry se ale po neproměněném pokutovém kopu nezměnil, Baník svého soupeře nepustil z vlastní poloviny, do konce poločasu však další gól nepřidal.

Hned na začátku druhé poloviny mohl domácí diváky uklidnit Erik Prekop, v šanci, v níž se díval z očí do očí Fendrichovi, ale selhal. Dynamo nesložilo zbraně a bylo velmi nebezpečné, obrana Baníku musela být pozorná, jelikož zvlášť akce po kraji hřiště dělaly domácím velké problémy.

V 72. minutě však přišlo ze strany domácích zvýšení skóre. Ewerton dostal v protiútoku míč těsně před šestnáctkou, potáhl jej o pár kroků směrem k bráně a z úhlu propálil Fendricha. O pár desítek vteřin mohlo být hotovo, Baník zvládl na jedničku další atak do otevřené obrany Dynama, gól Filipa Kubaly z pohledné kombinace ale zhatil těsný ofsajd.

Ten naopak rozhodčí nenašli v 87. minutě, kdy se odraženému míči po standardní situaci dostal nikým nehlídaný Quadri Adediran, který neměl z malého vápna problém překonat Jakuba Markoviče, čímž Dynamo vrátil do hry. Baník ale dokázal udržet vedení až do konce, a tak se nakonec mohl radovat z tří bodů proti outsiderovi.