O penaltu jsem si řekl. Snažím si věřit v každé situaci, řekl po remíze s Beer Ševou Vydra

Defenzivní záložník Patrik Vydra (21) se v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy stal překvapivým penaltovým střelcem Mladé Boleslavi, která doma remizovala 1:1 s Hapoelem Beer Ševa. Jednadvacetiletý fotbalista na tiskové konferenci vysvětlil, že si i navzdory "konkurenci" ofenzivnějších spoluhráčů na pokutový kop věřil a předem přesně věděl, kam chce míč poslat.

Vydra, který v Mladé Boleslavi hostuje z pražské Sparty, vstřelil první gól v pohárech i v novém působišti v 39. minutě. Roei Gordana zfauloval ve vápně Lukáše Maška a míč si na penaltový bod překvapivě postavil právě mladý defenzivní záložník nebo střední obránce. Člen reprezentace do 21 let se trefil po zemi přesně k tyči, brankář Niv Eliasi zvolil opačnou stranu.

"Na penaltu jsme určení tři s Tomášem Ladrou a Vasilem Kušejem. Na hřišti jsme se domluvili, vzal jsem si to a naštěstí to dobře dopadlo. Už když jsem si bral míč, tak jsem byl přesvědčený, že to kopnu doprava. Věřil jsem si, snažím si věřit v každém zápase, v každé situaci," uvedl Vydra, jenž dosud kopal v dospělém fotbale pouze dvě penalty za sparťanskou rezervu ve druhé lize. Obě proměnil.

Jeho tým vedení neudržel, v 50. minutě srovnal tečovanou střelou Tomer Yosefi. "Každý zápas chci vyhrát, ale remíza je nakonec asi zasloužená. Bylo to hodně rychlé, mají šikovné hráče. Jsme teď ve velké zátěži, přesto jsme si s tím poradili, zvládli jsme to fyzicky i takticky. Na šance to bylo tak nějak vyrovnané, i když tu největší jsme na konci měli my," připomněl Vydra tři velké příležitosti, při kterých se blýskl gólman Eliasi.

Odveta je na programu za týden v bulharské Loveči, kde hraje Hapoel domácí zápasy kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

"Výhoda to asi být může, ale my se na to připravíme jako na každý jiný zápas. Jedeme tam vyhrát a postoupit do dalšího předkola. V odvetě musíme podat ještě lepší výkon. Věřím, že budeme úspěšní," dodal Vydra.