Ani Eusébiova Benfica, ani Mourinhovo Porto. Oba kluby získaly pro portugalský fotbal nejcennější evropskou klubovou trofej, ovšem takovou bilancí, jakou má nyní Vitória Guimaraes, se pochlubit nemohou. Soupeř Mladé Boleslavi v Konferenční lize vyhrál v pohárech osmkrát za sebou a večer bude usilovat o devátý úspěch. A to se přitom pohybuje v úplně jiných ekonomických relacích než zmíněné velkokluby.

K tomu má v posledních letech finanční problémy. "I proto nyní musel prodat dvě své opory za levno," přibližuje André Guerra z portugalské redakce Livesport Zpráv. Útočník Jota Silva tak v létě zamířil do Nottinghamu za sedm milionů eur, levý wingbek Ricardo Mangas odešel dokonce zhruba za třetinu.

Bídu odráží i loňský majetkový vstup do klubu společnosti V Sports, která už vlastní Aston Villu. Vždyť holding zaplatil za 46 % akcií pouhých pět milionů eur s tím, že mu díky úvěrovému limitu může poskytnout dalších 20. Obchod se navíc poté kvůli regulím UEFA, upravující podmínky v případech, kdy jedna firma vlastní víc účastníků evropských pohárů, zredukoval na 29 % akcií.

Vitória ještě před pár lety fungovala jako brána do Evropy. Nic na tom nezměnil ani fakt, jak šeredně se při obchodech s ní spálil Sir Alex Ferguson. V roce 2010 totiž koupil do Manchesteru United "zázračný talent" Bebého za devět milionů eur a teprve později přiznal, že to byl jediný hráč, jehož angažoval, aniž by ho předtím viděl hrát. Dal na doporučení svého bývalého asistenta Carlose Queiroze...

Ani ten ho nemohl sledovat v pořádné konkurenci, neboť Bebé strávil po přestupu ze druhé ligy v Guimaraesi jen pár týdnů. V nich odehrál šest přípravných zápasů, dal v nich pět gólů a přestup byl na světě... Nezapomnělo se na něj dodnes, odborný magazín Four Four Two Bebého před pár lety vyhlásil třetím nejpodivnějším přestupem v historii anglického fotbalu a charakterizoval jej jako "nejnepochopitelnější Fergusonovo rozhodnutí". Chyba byla spíš na straně skotského kouče, Guimaraes v tom byl nevinně.

Podobnou cestou – čili zaměřit se na hráče z nižších soutěží v Portugalsku (a dřív i v zahraničí), vychovat si je v akademii a pak zpeněžit na lepší adresu – už Vitória dala evropskému fotbalu nejednu hvězdu. Třeba obránce Edmonda Tapsobu, jenž nyní válí v Leverkusenu, nebo Brazilce Raphinhu, současného tahouna Barcelony. Oba začínali v 19 letech v béčku, oba po dvou letech odešli za desetinásobek pořizovací ceny… "Ve své akademii dokáží výborně pracovat s talenty z domova i ze zahraničí," popisuje Guerra.

Naposledy si takhle opečovali defenzivního záložníka Tomáse Händela, Portugalce s rakouskými kořeny, který je nyní největším talentem na soupisce. Jeho hodnota na trhu je přibližně 10 milionů eur, celý kádr Mladé Boleslavi je podle specializovaného webu transfermarkt jen o čtvrtinu dražší… "Zkušenost sestavě dodává někdejší naděje Benfiky Nelson Oliveira, druhý útočník Kaio César je zase diamant z Brazílie," přibližuje Guerra.

Největší poklad Vitórie je však na tribuně. Po třech velkoklubech v zemi (Benfica, Sporting, FC Porto) má čtvrtou největší fanouškovskou základnu a hlavně – nejhlučnější ze všech. Poznaly to i české kluby. Prohrály tam postupně Baník, Vítkovice a na podzim 1986 i silná Sparta Václava Ježka, která v tamním kotli pro 30 tisíc diváků padla 1:2.

Guimaraes musela do Konferenční ligy stejně jako Boleslav přes předkola, také díky nim od července nastřádala zmíněnou bilanci osmi pohárových výher po sobě. Vymazala tím předchozí národní rekord Bragy (sedm vítězství) ze sezony 2008/09 a bude chtít nepochybně útočit na magickou desítku...