Ukázali jsme, že dokážeme hrát až do konce a nevzdávat to, chválil Kušej

Fotbalista Mladé Boleslavi Vasil Kušej (24) si po remíze 2:2 s Paksem vyčítal neproměněnou šanci z prvního poločasu, po které mohli Středočeši donutit maďarského soupeře dřív otevřít hru. Uvedl to na tiskové konferenci. Křídelník byl nakonec rád alespoň za nerozhodný výsledek z úvodního utkání 4. předkola Konferenční ligy a ocenil, že jeho tým se nevzdal až do úplného konce a vyrovnání Tomáše Ladry (27).

V Mladé Boleslavi se vše podstatné stalo po změně stran. Český tým vedl od 65. minuty po vlastním gólu Ákose Kinyika, v 80. a 85. minutě ale skóre otočili střídající Dániel Böde a Kristóf Papp. V závěru byl vyloučen Bence Lenzsér a z následného přímého kopu vyrovnal v sedmé minutě nastavení Ladra.

Středočeši mohli "otevřít" zarputilého soupeře mnohem dřív. Kušej v 28. minutě běžel sám na brankáře, ale minul. "Měl jsem v hlavě jednu myšlenku, viděl jsem díru okolo jeho levé nohy, ale nadskočilo mi to a špatně jsem to vyřešil. Asi jsem měl jít spíš do kličky a udělat to s větším klidem," litoval ofenzivní fotbalista.

Kušeje neproměněná příležitost mrzela o to víc, že se soupeř za nerozhodného stavu nemusel tlačit do útoku. "Většinu zápasu jsme drželi míč a dobývali Paks, který hrál v bloku. Bylo to hodně soubojové, takových soupeřů je i v české lize hodně. Ale tohle bylo bez nějaké struktury, vyloženě nákopy a ubránit to. Co potřebovali, to si asi uhráli," uvedl bývalý hráč Drážďan nebo Prostějova.

Alespoň remízu zajistil domácím výstavní trefou z přímého kopu Ladra, jenž se podobně trefil už v odvetě 3. předkola s Hapoelem Beer Ševa. "Tohle je jeho parketa. Když jsem viděl, že je přímák, tak jsem si jen stoupl a říkal si, že teď je jeho chvíle. Celý tým mu v tomhle vždycky věří," ocenil Kušej.

"Jsem rád, že jsme dokázali alespoň vyrovnat a udělat mezikrok k odvetě. Ukázali jsme, že dokážeme hrát až do konce a nevzdávat to," dodal. Druhý duel v Maďarsku je na programu za týden.