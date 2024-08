Už jen dva kroky. Fotbalisté Boleslavi jsou kousek od návratu do Evropy po 17 letech

Naposledy se v hlavní soutěži pohárové Evropy představili v roce 2007 v tehdejším Poháru UEFA a v jeho základní skupině se poměřili i s Villarrealem či Fiorentinou. Po 17 letech se mohou fotbalisté Mladé Boleslavi do elitní společnosti vrátit, co na tom, že "jen" v Konferenční lize. Podmínka – zvládnout dva duely 4. předkola soutěže proti maďarskému vicemistrovi Paksu. První je čeká ve čtvrtek doma od 18:00.

Mladoboleslavští ve 2. předkole vyřadili po dvou výhrách litevský Transinvest a v další fázi předvedli velký obrat v odvetě na hřišti Hapoelu Beer Ševa. Po domácí remíze 1:1 prohrávali svěřenci Davida Holoubka v poločase 0:2, nakonec však zvítězili 4:2 a postoupili. "Byl to hodně emoční zápas, který následně ovlivnil i náš slabší rozjezd v utkání s Olomoucí," připomněl Holoubek nedělní ligovou porážku 2:3, o které rozhodli Hanáci třemi góly ze standardních situací.

Středočeši stále mají naději, že po sedmi neúspěších v řadě konečně projdou kvalifikací do hlavní fáze evropského poháru. V cestě jim stojí Paks, který hraje v Evropě teprve podruhé v historii. Los přitom mohl přisoudit pátému týmu minulé sezony české ligy papírově silnější soupeře. "Určitě mě to v hlavě napadne, ale s klukama jsme se o tom takhle nebavili. Cesta je pořád dlouhá, naším cílem je dostat se do skupiny," řekl obránce Marek Suchý.

Paks začal ročník v předkole Evropské ligy, kde ale po domácím debaklu 0:4 překvapivě vypadl s Hunedoarou ze druhé rumunské ligy. Následně už v Konferenční lize vyřadil AEK Larnaka a Mornar Bar. Aktuálně čtvrtý tým maďarské ligy v této sezoně venku v pohárech ve třech utkáních neprohrál. Mladá Boleslav je zase silná v domácím prostředí, kde ve čtyřech soutěžních zápasech ztratila pouze remízou s Beer Ševou.

Paks, který je v Evropě naprostým úkazem a jako jediný z účastníků předkol nemá na soupisce žádného cizince, zdolal v neděli doma 2:1 Nyíregyházu. V soutěžích UEFA ještě s českým soupeřem nehrál, stejně jako Mladá Boleslav s maďarským. Vítěz dvojzápasu postoupí do hlavní fáze soutěže a získá bonus 3,17 milionu eur (zhruba 80 milionů korun).

Obránce Dominik Kostka popsal motivaci a přístup týmu. "Ušli jsme kus cesty, která začala už minulou sezonu. Pro spoustu lidí je to tady první taková zkušenost, všichni k tomu přistupují maximálně zodpovědně, abychom to zvládli dokopat do skupinové fáze. Pro všechny by to byl velký úspěch. I pro mě, vždycky jsem si přál hrát fotbal o něco takového," řekl.

Důrazný bek byl mezi lety 2017 až 2020 jen ve třetí lize a v nejvyšší soutěži se prosadil až po přestupu do Pardubic na začátku roku 2021. Na evropské scéně je nováčkem, zatím však odehrál všech devět soutěžních utkání v sezoně. S Paksem podle něj dojde na náročný duel. "Oproti Beer Ševě to bude velký rozdíl, očekávám silový a fyzicky těžký zápas. Bude to boj ve středu hřiště o druhé míče, pro nás bude klíčová přechodová fáze. Chceme je dostávat pod tlak, takže můžeme očekávat, že budou hrát jednodušší balony na silné útočníky," uvedl.