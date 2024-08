Holoubek věřil, že Boleslav po prvním gólu skóruje vícekrát. Sestava Paksu ho překvapila

Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi David Holoubek (44) po domácí remíze 2:2 s Paksem litoval, že jeho tým nevytěžil více z převahy v úvodním poločase a naopak vlastními chybami vrátil soupeře v závěru do hry. Řekl to na pozápasové tiskové konferenci. Středočeši v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy ještě v 80. minutě vedli, nakonec jim ale zachránil remízu až gól Tomáše Ladry (27) ze sedmé minuty nastavení. Holoubek přiznal, že ho maďarský soupeř překvapil volbou základní sestavy, a zároveň ocenil střídání svého protějška Györgyho Bognára (62).

Český tým vedl od 65. minuty po vlastním gólu Ákose Kinyika, v 80. a 85. minutě ale skóre otočili střídající Dániel Böde a Kristóf Papp. Hrdinou utkání se stal Böde. Majitel 25 reprezentačních startů skóroval 108 sekund po příchodu na hřiště a druhou branku připravil spoluhráči poté, co se na pravé straně uvolnil k centru a následně poslal přesný míč na zadní tyč.

"Úplný atlet to není, celé mi to přišlo absurdní. Větší hodnocení si nechám, až to uvidím na videu, samotného mě to zajímá. Ještě teď tomu nevěřím," nechápal Holoubek, jak mohl urostlý útočník uspět individuální akcí proti přesile. "Když jsme dali na 1:0, tak jsem si myslel, že jsme schopní dát i další branky. Soupeř ale naopak po našich chybách sám skóroval," mrzelo domácího kouče.

V závěru byl vyloučen Bence Lenzsér a z následného přímého kopu vyrovnal v sedmé minutě nastavení Ladra. "Tomáš má kopací techniku vytříbenou. Všechny kopy ze střední vzdálenosti má hodně dobré, umí si načíst brankářův pohyb. Jsem moc rád, že mu to tam padá, využíváme ho i u rohů a dalších standardních situací. Je to Boleslavák, má k městu i ke klubu vztah, pro nás je důležitý na hřišti i v kabině," chválil Holoubek.

Bývalý trenér Sparty, Liberce nebo mládežnických reprezentací litoval, že jeho tým nešel do vedení dřív. Mrzela ho zejména velká šance Vasila Kušeje z 28. minuty. "První poločas jsme byli dominantní na míči, byly tam i nějaké šance. Bohužel v zakončení jsme byli nepřesní, ukvapení. To určilo ráz utkání, museli jsme pak dobývat velmi dobrou obranu soupeře," uvedl Holoubek.

Střelci utkání. Livesport

Trenér úřadujících maďarských vicemistrů Bognár poslal do hry urostlé útočníky Bödeho s Barnou Tóthem až ve druhém poločase. Paks se přitom spoléhal po celý zápas na dlouhé míče, se kterými v úvodním dějství neměli domácí větší problémy.

"Dost mě to překvapilo. Všechny zápasy, co jsem viděl, měli vepředu alespoň jednoho vysokého útočníka. Tohle pro nás byl signál, že budou organizovaně bránit z hlubšího bloku a chodit do rychlých protiútoků, což jsme zvládli velmi dobře. Střídání nakonec jejich trenérovi vyšla, dal tam dva vysoké útočníky a ti nás hodně zlobili, i když jsme na tenhle způsob hry byli připravení," zhodnotil kouč Středočechů.

Mladá Boleslav si odložila nedělní ligový duel s pražskou Slavií, má tak nyní týden na přípravu před odvetou v Maďarsku. V případě postupu by si zahrála hlavní fázi evropského poháru po 19 letech. "Jsme v půlce, čeká nás velice těžký zápas ve venkovním prostředí. Musíme se na to maximálně dobře připravit," dodal Holoubek.

