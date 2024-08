Plzeň doma přetlačila skotské Hearts, Mladá Boleslav v závěru odvrátila prohru s Paksem

Fotbalisté Plzně a Mladé Boleslavi na domácích stadionech vstoupili do 4. předkola evropských pohárů. Viktoria v Evropské lize přivítala skotský celek Heart od Midlothian. Lepší pozici do odvety získala až v 96. minutě, kdy si míč do vlastní brány srazil jeden z hostujících obránců. Středočeši v Konferenční lize nastoupili proti maďarskému vicemistrovi z Paksu. Ten se sice v závěru utkání dostal dvěma góly během pěti minut do vedení, v nastavení se ovšem prosadil Tomáš Ladra (27) a vyrovnal na 2:2.

Územní převahu potvrdili Západočeši v 18. minutě, kdy kapitán Lukáš Kalvach našel centrem z pravé strany na zadní tyči Milana Havla, jehož hlavičku vyrazil reflexivním zákrokem 41letý veterán v brance Hearts Craig Gordon. O chvíli později prošel po stejné straně Jan Kopic, který přízemní přihrávkou vybídl ke skórování volného Pavla ŠulcePavla Šulce, jeho pokus z 11 metrů však vykopl před brankovou čarou vracející se záložník Jorge Grant.

Ve 35. minutě mohl skórovat opět aktivní Havel po centru Erika Jirky, tentokrát hlavičkoval těsně vedle levé Gordonovy tyče. Naopak v závěru poločasu hned několikrát zahrozili hosté. Nejprve se za obranu Plzně dostal Kenneth Vargas, lob přes brankáře Mariána Tvrdoně se mu však nepovedl. Ten pak předvedl dva výborné zákroky, když během dvou minut zlikvidoval střely kapitána Hearts Lawrence Shanklanda z hranice pokutového území.

Statistiky utkání. Livesport

Také vstup do druhé půle vyšel lépe viktoriánům. Lukáš Červ se prokličkoval do pokutového území, Šulcovu střelu však Gordon vykopl. I když měli viktoriáni po celý zápas územní převahu, další šanci si vytvořili až v 78. minutě, kdy Kalvach předložil míč Šulcovi, v dobré pozici však trefil jen rameno stopera Stephena Kingsleyho.

V nastavení druhé půle však už Plzeň udeřila. Aktivní Šulc nejprve lobem z úhlu jen těsně netrefil pravou tyč branky Hearts, v 95. minutě však už udeřilo. Z pravé strany odcentroval střídající Cadu a další střídající hráč Jhon Mosquera donutil obránce Hearts Daniela Oyegokeho k vlastnímu gólu.

Západočeši tak uhájili neporazitelnost v novém ročníku, o pátou účast v základní fázi Evropské ligy však budou muset zabojovat ještě příští čtvrtek v Edinburghu. Pomoci by jim mohlo i to, že si odložili ligový zápas s Olomoucí.

Hráči Mladé Boleslavi vstupovali do boje o skupinovou fázi v pozici mírného favorita. Do cesty se svěřencům Davida Holoubka postavil Paks, tým z města, na jehož území se nachází jediná jaderná elektrárna v Maďarsku. Energickým vstupem do utkání se ale prezentovali domácí. Už v deváté minutě vyslal Marek Matějovský skvostný centr do vápna, ke smůle obstojně zaplněné Lokotrans Arény však Lukáš Mašek nedokázal výrazněji zaměstnat brankáře Barnabáse Simona.

Krátce nato se do rychlého protiútoku dostal Vasil Kušej, jehož individuální snažení bylo přerušeno dobrým obranným zákrokem zadáků Pakse. Stejný hráč se ve 28. minutě objevil v největší šanci první půle, když se po sklepnutí od spoluhráče řítil sám na Simona. Kušej se rozhodl pro zakončení k pravé tyči, jenže bránu z dobré pozice netrefil. Před odchodem do šaten se ještě nepřesnou hlavičkou prezentoval Benson Sakala.

Střelci utkání. Livesport

Hosté sázeli po celý zápas na důraznou fyzickou hru, což bylo ve druhé půli ještě umocněno příchodem 198 centimetrů vysokého Barny Tótha. Mimo rohové kopy se ale Paks k ohrožení branky Matouše Trmala dostával jen stěží. Boleslavi se povedlo najít recept na obranu hostů až v 65. minutě, kdy ostrý přízemní centr z pravé strany vyslal Kušej a nešťastný stoper Akos Kinyik si jej při snaze zablokovat Sakalu srazil do vlastní sítě.

Pár okamžiků poté sudí nařídil penaltu pro Paks, po dlouhém pětiminutovém přezkoumání se ji ale nakonec rozhodl odvolat. V 80. minutě ovšem hosté vyrovnali, když si veterán Dániel Böde pohrál na hranici vápna s Dominikem Kostkou a střelou do protipohybu Trmala srovnal. Tím však 37letý hráč neskončil, neboť pět minut před koncem utekl po pravé straně a milimetrovým pasem našel Kristófa Pappa, který jednoduše nasměroval míč do sítě.

Boleslav v závěru svého soupeře zatlačila, což vyústilo nejen v červenou kartu pro Benceho Lenzsera, ale po přímém kopu Ladry ze sedmé minuty nastavení i ve vyrovnávací gól. Středočeši tak pojedou příští týden do Maďarska v podobné pozici jako v předešlém kole s Beer Ševou.