Utkání bude náročné, hodně o běhání. A ve Skotsku? To bude hukot, říká plzeňský Šulc

Plzeňský ofenzivní univerzál Pavel Šulc (23) si přeje, aby jeho tým ve čtvrtečním úvodním zápase závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Heart od Midlothian doma neinkasoval a pro odvetu ve Skotsku si vytvořil nadějný náskok. Pokud jde o zkušenosti s ostrovním fotbalem, vybaví si český reprezentant především souboje s The New Saints před třemi lety, kdy Viktoria velšského outsidera vyřadila až po penaltovém rozstřelu. Řekl to na tiskové konferenci.

Šulc sledoval se spoluhráči nedávný duel úvodního kola skotské ligy, v němž Hearts remizovali s favorizovanými Rangers bez branek. Zápasy na ostrovní půdě jsou podle něj vždy náročné. "Získat náskok před odvetou je určitě důležité. Ve Skotsku to bude hukot, fanoušci jsou tam skvělí, takže nás čeká náročná odveta. Doma to musíme zvládnout hlavně s nulou vzadu a pokud se to povede, vstřelit nějaký gól," uvedl Šulc.

Když působil v reprezentaci do 21 let, o zápasy se Skotskem kvůli zranění přišel. Ostrovní fotbal má spojený především s 3. předkolem Konferenční ligy před třemi lety. Plzeň na stadionu The New Saints prohrála 2:4, nečekaný debakl zmírnila až dvěma góly v závěru. Doma musela otáčet skóre a nakonec po výhře 3:1 postoupila díky penaltovému rozstřelu.

Šulc nastoupil v obou utkáních v základní sestavě. "Skotské hráče vůbec nemám načtené, ale hráli jsme proti TNS. Zápas tam nedopadl úplně dobře, naštěstí jsme to pak zvládli. Pokud jde třeba o anglickou reprezentaci, to je proti nám úplně jiný level," srovnal účastník letošního mistrovství Evropy v Německu.

Očekává, že Hearts mohou být podobným týmem jako mužstvo z Walesu. "Kvalita soupeře bude určitě vyšší, než byl TNS. Utkání bude fyzicky náročné, hodně o běhání. Trenér říká, že s evropskou intenzitou. S Rangers hráli nahoru dolů, podobný styl jako TNS, ale s větší kvalitou," mínil hráč, který má v české lize bilanci 145 zápasů a 31 gólů.

Plzeň sezonu odstartovala dobře

Západočeši si upevnili sebevědomí vydařeným startem do sezony. V sedmi soutěžních duelech nového ročníku nenašli přemožitele, z toho šestkrát zvítězili. Už mají jistou minimálně účast v hlavní fázi Konferenční ligy, v níž v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále.

"Asi se nám do toho půjde s čistší hlavou, ale všichni se chceme posunout o stupínek výš do Evropské ligy. V nejhorším tam máme aspoň Konferenční ligu," prohlásil rodák z Karlových Varů.

Hearts naopak v součtu s přípravou vyhráli jediný z posledních 12 zápasů a od poloviny května osmkrát po sobě nezvítězili. "Zápasy v evropských pohárech jsou jiné, s větší motivací hráčů, kteří se chtějí ukázat. Poslední výsledek nesmíme moc brát v potaz, je třeba hrát na doraz a soupeře nepodcenit," dodal Šulc.