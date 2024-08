Evropský fotbal se převlékl do nového hávu a revoluční změny se nevyhnuly ani nejmladší pohárové soutěži. Konferenční liga první výraznou proměnou prošla po pouhých třech ročnících. Před novou sezonou kromě nového formátu dostala také nové jméno. Z původního názvu totiž definitivně vypadlo slovo "Evropská". V novém hávu Konferenční liga odstartuje 3. října a vyvrcholí 28. května v polské Wroclawi.

Jak se změnil formát Konferenční ligy?

Konferenční liga byla od začátku koncipována jako soutěž pro týmy ze slabších evropských soutěží, první tři ročníky ale naznačily, že boje o evropskou trofej lákají i celky z nejlepších lig na kontinentu. Nově vzniklou trofej nad hlavu zatím zvedli fotbalisté AS Řím, West Hamu a Olympiakosu.

Ve vyřazovací fázi ročníku 2024/25 k žádným výrazným změnám nedojde, čeká nás klasické play-off. V základní části ne hráče a fanoušky čeká úplně nový formát. Od října do prosince se každý z 36 týmů střetne se šesti různými soupeři a všechny výsledky se budou započítávat do jedné tabulky. Stejně jako v Lize mistrů a Evropské lize tak končí skupinový formát a zápasy tím nabývají na důležitosti.

Každý z týmů odehraje tři zápasy doma a tři venku. Do jarní fáze postoupí 24 nejlepších celků, které si to rozdají v play off. Osm nejlepších jich postoupí přímo do osmifinále, zbylá šestnáctka si zahraje předkolo. Oproti minulým ročníkům došlo ještě k jedné důležité změně. Vítěz vzejde z 36 týmů, které soutěž v říjnu otevřou, protože UEFA zrušila prolínání mezi soutěžemi.

Kdy se bude losovat Konferenční liga?

Losování skupinové fáze –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 30. srpna 2024

Losování play-off –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 20. prosince 2024 (bude potvrzeno)

Losování osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 21. února 2025

Hrací dny Konferenční ligy

1. kolo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 3. října 2024

2. kolo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 24. října 2024

3. kolo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 7. listopadu 2024; 4. kolo - 28. listopadu 2024

4. kolo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 28. listopadu 2024

5. kolo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 12. prosince 2024

6. kolo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 19. prosince 2024

Rozpis zápasů Konferenční ligy

Hrací dny play off Konferenční ligy

Předkolo play off –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 13. a 20. února 2025

Osmifinále –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 6. a 13. března 2025

Čtvrtfinále –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 10. a 17. dubna 2025

Semifinále –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 1. a 8. května 2025

Finále –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 28. května 2025

Kde se bude konat finále Konferenční ligy?

Dějiště finále je velmi atraktivní pro české fanoušky. O třetí nejcenější evropskou trofej si to kluby rozdají na stadionu ve Wroclawi zhruba 100 kilometrů od českých hranic. Stadion pro 45 tisíc fanoušků bude hostit první evropské finále ve své historii.