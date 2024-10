Co neminout před zápasy českých klubů v Evropě: Fenomén Williams i Necidovo varování

Přidá Slavia v Bilbau další body do tabulky Evropské ligy i národního koeficientu?

Pohárový čtvrtek znamená pro český fotbal jediné – do hry v Evropské lize tradičně vstoupí Slavia a Plzeň a v Konferenční lize se poprvé na domácím stadionu představí Mladá Boleslav. Dokáží tuzemské kluby vylepšit své šance na postup a přispět do národního koeficientu? Uhlídají slávisté v Bilbau hvězdu letošního Eura? Jak se Plzeň popasuje s bouřlivou atmosférou v Soluni a co jí radí někdejší reprezentant Tomáš Necid? A jak před bitvou s Luganem vzpomíná na své působení ve Švýcarsku obránce Mladé Boleslavi Marek Suchý? Nejen na tyto otázky hledaly odpovědi Livesport Zprávy.

Pohárová utkání Plzně na hřišti PAOKu (18:45), Slavie v Bilbau (21:00), a Mladé Boleslavi s Luganem (21:00) v evropských pohárech jsou logicky pod drobnohledem fotbalové veřejnosti a speciální pozornost jim věnovala také redakce Livesport Zpráv.

Viktoria Plzeň

V nedělním utkání 13. kola Chance Ligy přivítá Plzeň Spartu a oba týmy půjdou do zápasu po náročných zkouškách v evropských pohárech. Ale zatímco Letenští odehráli duel Ligy mistrů už ve středu, Viktoria se na hřišti PAOKu představí ve čtvrtek. "Tenhle den volna může hrát velkou roli,“ uvedl v rozhovoru pro Livesport Zprávy někdejší plzeňský záložník a později asistent trenéra Pavel Horváth. Rotaci kádru v Řecku nečeká, byť mají Zápaodočeši šanci jít v lize na druhé místo.

Preview zápasu PAOK – Viktoria Plzeň. Livesport

Přstože dres PAOKu oblékal jen půl roku, během něhož zasáhl do 19 utkání a zaznamenal tři góly a asistenci, vytvořil si ke klubu pouto. Tomáš Necid dobře ví, jaké prostředí v Soluni na Viktorii čeká. "Vyběhnou na hřiště velkoklubu, bude to hukot. Je důležité, aby Plzeň nedostala gól jako první, pak se PAOK dostane na koně," varoval bývalý reprezentační útočník v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Slavia Praha

Je jediným Čechem, který ve Španělsku odehrál přes 100 prvoligových zápasů, konkrétně jich má na kontě 105. Na konci tisíciletí byl Radek Bejbl pevnou součástí sestavy Atlétika, více než za madridský celek toho odehrál jen ve Slavii, kterou ve Španělsku čeká utkání Evropské ligy proti Bilbau. "Zápasy na jejich stadionu San Mamés byly kvůli vášnivým fanouškům vždycky hodně vyhecované,” zavzpomínal pro Livesport Zprávy.

Preview zápasu Athletic Bilbao – Slavia Praha. Livesport

Originalita. Tohle slovo se v souvislosti s fotbalovými dresy skloňuje stále častěji. Pryč je doba, kdy si české celky vybíraly z katalogů a firmy šily jen pár předem vybraných vzorů. Kluby se stále častěji chtějí odlišit a přizpůsobit se proto musí i výrobci sportovního oblečení. V létě čeká změna dodavatele i Slavii, které končí spolupráce se značkou Puma. Kdo německého giganta nahradí? Nápovědou může být duel Evropské ligy v Bilbau...

Snad každý fotbalista sní o tom, že si jednou zahraje za nejlepší kluby světa. Za Manchester City, Real Madrid, Barcelonu… A přece se najdou fanfaróni, kteří jsou schopni takové nabídky odmítnout. Jako Nico Williams, hvězda nedávného Eura, na němž španělským fotbalistům výrazně pomohl ke zlatu. Katalánský velkoklub ho uháněl celé léto. Načež mu mladík vzkázal, že chce zůstat v klubu svého srdce, v Bilbau. Večer se tak jedna z největších komet letošního roku postaví proti Slavii.

Mladá Boleslav

Mladoboleslavský stoper Marek Suchý si uvědomuje, že jeho tým v domácím utkání druhého kola Konferenční ligy proti Luganu potřebuje po úvodní porážce v Arménii bodovat. Bývalý hráč Basileje očekává atraktivní zápas a těší se na konfrontaci se švýcarským fotbalem, žádné informace od svých známých v zemi helvétského kříže, kde působil v letech 2014 až 2019, ale nezjišťoval.