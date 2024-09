367 minut za osm měsíců. Staly se věci, o kterých nebudu mluvit, říká Roque o Barceloně

Útočník Vitor Roque (19) se stal hráčem Barcelony v lednu 2024 a už o necelých osm měsíců později odešel na hostování do Betisu Sevilla. Brazilský mladík nyní přiznal, že jej chování klubu vůči jeho osobě zaskočilo.

Roque zamířil ke Kataláncům za 30 milionů eur z Atheltika Paranaense. Přišel jako obrovský talent jihoamerického fotbalu, který se měl v Barceloně vypracovat mezi elitu. Příliš startů v základní sestavě Blaugranas si však neužil, konkrétně jen tři. Celkem zasáhl do 16 soutěžních zápasů, ve kterých nasbíral přes 300 minut (331 v La Lize a 36 v Copa del Rey) a připsal si dva góly.

Nedostal příliš prostoru a času, aby prokázal svou hodnotu a kvalitu. Trenér Xavi i jeho následovník Hansi Flick dávali v sestavě přednost jiným. Roque nyní poprvé prolomil mlčení o svém neslavném působení v klubu.

"Bylo to pro mě těžké. Nějaké příležitosti jsem dostal, ale ne tolik, na kolik jsem si myslel. Ale mám čistou hlavu. Teď se soustředím na Betis a děkuji Bohu za příležitost znovu obléknout národní dres," citoval ho deník Diario AS.

"Myslel jsem si, že to v Barceloně bude jiné. Ať už ve způsobu, jak mě chtějí využít v zápasech, tak v přístupu klubu a v tom, jak se mnou bude vedení mluvit. Ale už je to pryč," líčil nadějný hráč, který ve čtvrteční přípravě odehrál za brazilskou reprezentaci do 20 let s kapitánskou páskou při výhře 2:1 nad Mexikem 82 minut.

Roque přiznal, že vyhledal psychologickou pomoc, aby se se svou situací vyrovnal: "Byl jsem na terapiích u mentálního kouče. Pomáhal mi vždy, když jsem procházel nějakým neúspěchem, už od mých 16 let. Hodně mi to pomohlo."

Talentovaný forvard dále hovořil o tom, co se dělo po jeho odchodu z Barcelony: "Snažil jsem se pochopit, proč se děje spousta věcí, o kterých tady nebudu mluvit. V Betisu mě přijali velmi dobře, jsem šťastný, že jsem tady a že mám možnost hrát."

Roque debutoval za sevillský klub 1. září proti Realu Madrid (0:2), na Estadio Santiago Bernabéu odehrál 33 minut. Trenér Manuel Pellegrini mu dle všeho bude dávat šance i nadále, konkurenty mladíka v boji o místo v útoku jsou Chimy Ávila, Cedric Bakambu, Aitor Ruibal a Juanmi.