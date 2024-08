Barcelona ničí své klenoty. Zranění přetížených teenagerů je důsledek špatného vedení klubu

Zařazování nadějných mladíků do A-týmu by se nemělo lámat přes koleno. V opačném případě by to mohlo koleno fotbalisty odnést, jako se tomu stalo u Marca Bernala (17). Přetrhaný zkřížený vaz slibně hrajícího teenagera bohužel pro Barcelonu není novinkou, Katalánci ale nadále řeší krizi prvního týmu přetěžováním prospektů z akademie.

Továrna na talenty La Masia je mnohými považována za tu nejlepší na světě. V posledních letech z ní vzešli hráči jako Gavi, Ansu Fati, Alejandro Balde či právě Bernal. Co mají tito mladí Španělé včetně Pedriho společného kromě technického nadání? Všichni prorazili do A-týmu Barcelony jako nadcházející náctileté hvězdy, následně si ale přivodili dlouhodobá zranění.

Gavi, narozený v roce 2004, si přetrhl křížový vaz v koleni na podzim 2023, doteď se z úrazu způsobeného během reprezentační přestávky zotavuje. Pedri pak sice nespadá do kategorie produktů akademie Blaugranas, přetěžováním již od teenagerských let si ale také prošel. Od ročníku 2021/22 až dodnes byl nedostupný 476 dnů, během nichž zmeškal 85 zápasů. U záložníka se většinou jednalo o problémy s hamstringem.

V sezoně 2020/21 nastoupil Pedri v 18 letech do 65 zápasů. Livesport

Jeho vrstevník Fati začal ve stejné sezoně pociťovat zdravotní potíže. Od té doby strávil na marodce 603 dnů a nemohl zasáhnout do 121 utkání. Křídelník si ke své nevoli ozkoušel vícero důvodů pro absenci, nejdelší nucenou pauzu ale měl také kvůli koleni, konkrétně přetrženému menisku. Teprve 20letý Balde si odbyl debut v A-týmu měsíc před 18. narozeninami, krajního beka v loňské sezoně vyřadilo zranění přetěžovaného hamstringu na půl roku.

Čerstvým přírustkem do seznamu smolařů se stal na jaře 2007 narozený Bernal. Včetně předsezonní přípravy nastoupil mladík přirovnávaný k Sergiu Busquetsovi dosud do každého zápasu, až na jedno utkání vždy v základní sestavě. Ve třetím kole LaLigy proti Vallecanu nastal v samotném závěru osudný moment pro defenzivního záložníka. Stejně jako Gavi si přetrhal vazy v koleni, v zahraničí je zraněná oblast známá pod zkratkou ACL (anterior cruciate ligament).

Barcelona si prochází zvláštním obdobím. Josep Maria Bartomeu byl prezidentem klubu v letech 2014 až 2020, během své vlády finančně zruinoval klub mimo jiné třemi rekordními přestupy. Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé a Antoine Griezmann vyšly Katalánce celkem na 390 milionů eur, nemluvě o astronomických mzdách. Přežitek z této doby je i gáže Frenkieho de Jonga, jenž přišel za 86 milionů eur a je s přehledem nejlépe placeným hráčem týmu, spekuluje se o 37 milionech eur ročně.

Po hektické nadvládě Bartomea, kvůli níž má Barca problém registrovat pro ligu hráče, byli v klubu nuceni vsadit na mládí. A pokud máte proslulou akademii jako je La Masia, mělo by se jednat o štěstí v neštěstí. Podobnou cestou se vydala Chelsea pod Frankem Lampardem během zákazu přestupů v roce 2019. Integrovaní nováčci jako Mason Mount, Fikayo Tomori či Tammy Abraham následně vydělali klubu svými odchody 140 milionů eur, v případě Barcelony ale k tolik nutnému zpeněžení nedošlo.

Kromě fotbalistů bojujících se zraněními klub pravidelně spoléhá na Lamineho Yamala či Paua Cubarsího, další 17leté prospekty vychované Blaugranas. Na druhou stranu podpisy hráčů z jiných týmů se příliš nedaří. Minulou sezonu Barca přivítala šest posil, z nichž o rok později setrvá jen 33letý Iňigo Martínez. Tímto způsobem je pak těžké vytvořit kostru týmu tak, aby se nemusel opírat o bedra čerstvých produktů akademie.

Mladé španělské jádro katalánského celku by sice na papíře mohlo časem zajistit stabilitu, neplnoletí hráči ale nemohou být pravidelnými tahouny španělského stroje, aniž by se čas od času seriózně nepolámalo kolo. U teenagerů je klíčové postupné začlěňování do kádru a citlivé rozdělování minut, jinak se zdánlivě sympatická sázka na mládí může znatelně vymstít.