André Silva se vrací do Španělska, z Lipska si ho vypůjčil Real Sociedad

Real Sociedad dotáhl do zdárného konce příchod Andrého Silvy (27) z RB Lipsko. Portugalský útočník bude v baskickém klubu do léta příštího roku hostovat, součástí dohody je rovněž opce. Silva neodcestuje za novými spoluhráči na kemp do USA a nestihne ani začátek nové sezony, nadále se totiž potýká se zraněním podkolenní šlachy z konce minulé sezony.

Portugalský reprezentant do ambiciózního Lipska dorazil před dvěma lety z Eintrachtu Frankfurt, loňský ročník se mu ale nevydařil (ligová bilance 4+4) a po příchodech Loïca Opendy (RC Lens) a Benjamina Šeška (Salcburk) se Lipsko odchodu jednoho z nejlépe placených hráčů nebránilo.

Rodák z Baguim do Monte za Lipsko, kde má stále smlouvu do roku 2026, nastoupil do 95 soutěžních zápasů, v nichž si připsal 26 gólů a 17 asistencí. Dvakrát bundesligovému klubu pomohl k vítězství v domácím poháru, do posledního finále proti Frankfurtu ale kvůli zranění nezasáhl.

Někdejšího talentovaného útočníka koupil před šesti z mateřského FC Porto lety AC Milán, tam se však Silva výrazněji neprosadil. V sezoně 2018/19 formou hostování působil v Seville, do nejvyšší španělské soutěže se tedy vrací po čtyřech letech.

Real Sociedad tímto příchodem kompenzuje ztrátu bývalého Silvova spoluhráče Alexandera Sørlotha, jenž po dvou hostováních přestoupil z Lipska do jiného španělského celku Villarrealu.