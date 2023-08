Mané podlehl vábení, po jedné sezoně opouští Bayern a míří do Al-Nassru

Senegalský fotbalový útočník Sadio Mané (31) přestoupil po ročním nevydařeném angažmá v Bayernu Mnichov do saúdskoarabského Al-Nassru. Klub, jehož hvězdou je od zimy Cristiano Ronaldo (38), zaplatí Bayernu zhruba 30 milionů eur (718 milionů korun). Podle agentury SID si Mané v novém angažmá vydělá 40 milionů eur (958 milionů korun) čistého ročně.

O Maného odchodu z Bayernu navzdory platné smlouvě do roku 2025 se spekulovalo už několik týdnů, dnes dohodu oba kluby oficiálně potvrdily. "Je mi to líto. Přál jsem si jiný konec v Bayernu. Chtěl jsem to v sezoně všem dokázat," uvedl už dříve Mané pro Sky.

Mané přišel do mnichovského velkoklubu loni v létě z Liverpoolu a měl být náhradou za kanonýra Roberta Lewandowského, jenž odešel do Barcelony. Velká očekávání ale nenaplnil: na podzim ho zbrzdilo zranění, jež ho připravilo i o start na mistrovství světa v Kataru, a v jarní části sezony se přesunul spíše do pozice náhradníka. Za Bayern vstřelil dvanáct gólů, z toho sedm bundesligových.

Poslední Maného sezony. Livesport

"Rozumím, že je mu to líto. Nedokázali jsme z něj dostat jeho plný potenciál, to je i moje odpovědnost," uvedl trenér Bayernu Thomas Tuchel, podle nějž byl ale Senegalcův odchod nejlepším řešením. "Náš poslední rozhovor byl trochu smutný, na konci jsme se ale dlouze objali a nakonec zasmáli. Měli jsme spolu dobrý vztah, tak to také zůstane," dodal Tuchel.

Mané zahájil profesionální kariéru v Métách, poté působil v Salcburku, Southamptonu a od roku 2016 v Liverpoolu. Byl jedním z klíčových hráčů týmu Jürgena Kloppa, který v roce 2019 vyhrál Ligu mistrů a o rok později získal anglický titul. V roce 2021 Mané pomohl Senegalu k triumfu na africkém šampionátu.