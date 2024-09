Pod Haškem se to víc přibližuje tomu, na co jsme zvyklí v zahraničí, pochvaluje si Čvančara

Přestože se v létě v Německu mluvilo o tom, že pozice Tomáše Čvančary (24) v Mönchengladbachu není dobrá, ocitl se český útočník v nominaci na zápasy reprezentace v Lize národů v Gruzii a s Ukrajinou. Sám Čvančara se situací v Německu zaobírat nechce, naopak je rád, že dostal poprvé šanci od trenéra Ivana Haška.

"S trenérem (Ivanem) Haškem jsem už dlouho dopředu mluvil, počítal se mnou, i když jsem byl zraněnej. Uzdravil jsem se a sportovně šly mé výkony nahoru, takže jsem rád, že jsem v nominaci. Těší mě, že se mnou trenér počítá," uvedl Čvančara na čtvrteční tiskové konferenci před odletem na zápas v Gruzii.

Tomáši, pod koučem Ivanem Haškem jste v nominaci poprvé. Jaká je to pro vás změna?

"Neříkám, že to bylo pod trenérem (Jaroslavem) Šilhavým špatný, ale je to něco jiného. Víc se to přibližuje tomu, co my kluci ze zahraničí známe z klubů, což je jedině dobře."

Pomůže vám účast v reprezentaci pro vaší aktuální pozici v klubu?

"Jak v Gladbachu, tak v reprezentaci musím prokazovat neustále kvalitu, abych mohl hrát. To, že jsem teď v Německu po zranění ve složitý situaci, neznamená, že jsem se přijel do reprezentace rozehrávat."

Těší vás, že jste hned na prvním srazu v cyklu, jejímž vyvrcholením bude mistrovství světa?

"Je na trenérovi, jestli se dostanu na hřiště. Ale těším se. Už zkušenosti s reprezentací nějaké mám, vím, do čeho jdu, co nás čeká. Je pro nás velmi důležité uspět."

Už jste se o možnosti dostat se na světový šampionát v kabině bavili?

"Je velká zodpovědnost hrát za celý národ, za lidi, co nás podporují, nejen za sebe. To nám určitě nikdo připomínat nemusí."

Celková bilance Čvančary v Mönchengladbachu. Livesport / Profimedia

Jak před sobotním zápasem vidíte Gruzínce, s nimiž reprezentace hrála i na Euru?

"Viděli jsme už na Euru, že jsou nepříjemní. Ti jejich tři útočníci jdou dobře do rychlosti, bude to hodně nepříjemný soupeř, ale věřím, že tam zvítězíme."