Barcelona do pozice asistenta trenéra Hansiho Flicka jmenovala Heika Westermanna (40). Bývalý obránce končí u Německého fotbalového svazu (DFB), kde naposledy asistoval u výběru do 19 let. Pozici druhého asistenta bude zastávat Marcus Sorg (58), brankáře dostal na starost Toni Tapalović (43), který na začátku loňského roku skončil v Bayernu Mnichov.

"Jsem vděčný za pět intenzivních let v DFB, během kterých jsem se toho hodně naučil. Ať už na četných pracovních stážích doma i v zahraničí, nebo při vývoji programu pro obránce. Vždy mi bylo ctí pracovat s nejlepšími mladými hráči v zemi," rozloučil se Westermann.

Rodák z Alzenau, jenž pro DFB pracoval od roku 2019, nejde do úplně neznámého prostředí, během sezony 2015/16 byl hráčem Realu Betis, takže zná španělský fotbal i jazyk. Povinnosti bývalého hráče Arminie Bielefeld, Schalke, Hamburku nebo Ajaxu v DFB převezme Markus Reiter.

"Heiko nás opouští jako absolutní odborník - trenér, který fotbalem žije s vášní. Svým pečlivým způsobem práce posunul naše talenty nesmírně dopředu. Heikův přínos pro tým DFB přesáhl rámec programu pro obránce. Skutečnost, že nyní pokračuje ve své trenérské kariéře v Hansiho týmu v Barceloně, nás naplňuje hrdostí. Toto jmenování také ukazuje, že v DFB nejen úzce podporujeme naše talentované hráče, ale také rozvíjíme talentované trenéry a připravujeme je na velkou kariéru," řekl šéf německých mládežnických reprezentací Kai Krüger.

Westermanna, jenž má na kontě 27 startů za Německo s bilancí čtyř vstřelených gólů, na pozicích asistentů doplní Marcus Sorg a Toni Tapalović, kteří se s Flickem znají z předchozích působišť. Sorg byl Flickovým pomocníkem u německé reprezentace, druhý jměnovaný zase v Bayernu.

