Talent Guiu si vyzkouší angažmá v Premier League, nově bude oblékat dres Chelsea

Barcelonu opouští Marc Guiu (18), jehož další kroky vedou do Chelsea. Talentovaný útočník opouští mateřský klub po aktivování výstupní doložky ve výši 6 milionů eur. Španělský mládežnický reprezentant podepsal na Stamford Bridge pětiletou smlouvu s opcí.

"Je to obrovská radost podepsat smlouvu s Chelsea. Před cestou do Londýna jsem nemohl usnout, jak jsem byl natěšený," řekl Guiu po podpisu smlouvy. "Už odmalička bylo mým snem hrát Premier League. Nyní mám příležitost přijít do Chelsea a budu pracovat ze všech sil, abych byl s klubem úspěšný," dodal produkt slavné barcelonské mládežnické akademie.

Guiu v sezoně 2023/24 debutoval v prvním týmu Barcelony a hned při premiérovém startu v říjnu zajistil katalánskému celku výhru 1:0 nad Athleticem. Druhý soutěžní gól za seniorský tým Blaugranas si připsal v prosincovém utkání Ligy mistrů při porážce 2:3 s Royalem Antverpy.

Rodák z Granollers na sebe upozornil na loňském mistrovství Evropy do 17 let, kde se stal se čtyřmi brankami nejlepším střelcem turnaje, Španělsko ale v semifinále podlehlo Francii.