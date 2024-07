Thiago se chystá pověsit kopačky na hřebík. Zláká ho Flick na trenérskou pozici do Barcelony?

Španělský záložník Thiago Alcantara (33) brzy oznámí konec kariéry, tvrdí to alespoň italský insider Fabrizio Romano. Bývalý středopolař Barcelony, Bayernu a Liverpoolu, který je po letním konci v anglickém klubu aktuálně na trhu s volnými hráči, údajně nebude hledat nové angažmá a nadobro pověsí kopačky na hřebík. Ve fotbalovém prostředí by se na každý pád mohl pohybovat i nadále.

Jak už zkraje června informoval web talkSPORT, chystat se může navrát tam, odkud vylétl na profesionální scénu, tedy do Katalánska. Tyhle zprávy potvrdil rovněž španělský sportovní list Diario AS, podle jeho informací barcelonský gigant pokukuje po možnosti, že by Thiaga angažoval jako asistenta nového trenéra Hansiho Flicka. Klub by totiž potřeboval někoho, kdo umí španělsky i německy, aby nevázla komunikace v kabině. Pro tuhle roli je přitom rodák z Itálie ideálním kandidátem, byl by jakousi rychlou spojkou mezi barcelonskými hráči a Flickem.

Oba se dobře znají, spolu totiž pobývali už v Bayernu. I tenhle fakt přiživuje spekulace, že se Thiago rozhodne oznámit završení svého hráčského příběhu. Jestli přijme novou výzvu, ukážou zřejmě až následující dny, zatím nic oficiálního v této otázce nezaznělo. Především už ovšem Thiago s největší pravděpodobností nemá sílu dostat se zpátky do plné kondice, která je potřebná k působení na nejvyšší úrovni. V uplynulé sezóně si v dresu The Reds připsal jediný start v Premier League, procházel si velkou krizí, neboť ho dlouhodobě brzdila neutuchající zranění.

Ač německý lodivod Jürgen Klopp, dnes již bývalý trenér Liverpoolu, hlavně v předešlých dvou ročnících nemohl Thiaga moc využít, mluvil o něm jen v pozitivní rovině. "Jestli milujete fotbal, musí vám dávat smysl dívat se právě na něj," pěl Němec slova chvály, ještě když působil na lavičce Liverpoolu. "Nemohl jsem být šťastnější, když se v roce 2020 rozhodl přijmout výzvu u nás. Od té doby jsem ho viděl zblízka a můžu říct jen jediné: Wow!”