Girona s námi bude držet krok, myslí si Ancelotti. Výhra ho potěšila, rýpl si do sudích

Trenéra Realu Madrid Carla Ancelottiho (64) potěšila výhra 1:0 na hřišti Alavésu. Utkání, které hrál Bílý balet přes 40 minut v početní nevýhodě, rozhodl ve druhé minutě nastavení veterán Lucas Vázquez (32). Vyloučený byl po necelé hodině duelu po zásahu VAR Nacho Fernández (33). Italský trenér celku z hlavního města Španělska po zápase mluvil nejen o tom, co klání rozhodlo, ale také o tom, koho považuje za soupeře v boji o titul.

"Jsme s dnešním večerem opravdu spokojeni, protože to bylo velmi těžké, ale díky obrovskému nasazení všech členů týmu jsme vyhráli. Hrát více než půl hodiny v početní nevýhodě vyžadovalo obrovské úsilí. Proto jsme si nakonec zasloužili vyhrát." řekl na pozápasové tiskové konferenci Ancelotti.

"Byl to těžký zápas, a když jsme šli do oslabení, všichni si mysleli, že to může být den, kdy si necháme body utéct. Tento tým má ale nezměrnou energii. Dobře jsme se do toho zakousli, hráli jsme dobrý fotbal a odhodlaně jsme bránili i v deseti lidech. Na konci jsme se dočkali odměny," vyjmenovával pozitiva italský stratég.

Kouč Realu Madrid byl také spokojen s výkonem Aurelia Tchouaméniho, který nastoupil kvůli dlouhému seznamu zraněných už podruhé ve středu obrany. "Bude naštvaný, ale je to fantastický střední obránce. Hraje velmi dobře, vyváží míč zezadu jako málokdo a takticky je velmi dobrý. Má štěstí, že může hrát na dvou postech – jako defenzivní záložník a na pozici středního obránce," domnívá se 64letý kouč.

Lehce kriticky se nicméně vyjádřil k vyloučení Fernándeze: "Rozhodčí to viděl na žlutou kartu, ale VAR to měl za červenou. To je problém fotbalu, když se rozhodčí a VAR neshodnou."

Bílý balet se také díky výhře vyhoupl na první příčku La Ligy na úkor Girony, která remizovala s Realem Betis. "Měli těžký zápas, ale ukázali kvalitu. Myslím, že s námi budou soupeřit až do konce sezony. Pomůže jim, že nehrají evropské poháry. Pozor si ale musíme dávat i na Barcelonu a Atlético," uzavřel Ancelotti.