Historie Realu mohla být úplně jiná. Kroos byl v roce 2014 blízko přestupu do Premier League.

Toni Kroos (34) po domácím mistrovství Evropy odešel do fotbalového důchodu, s klubovou úrovní se rozloučil asistencí na vítězný gól Daniho Carvajala (32) ve finále Ligy mistrů proti Dortmundu. V Realu Madrid byl součástí ikonické generace, deset let po příchodu do Španělska a zisku mnoha trofejí ale přiznal, že všechno mohlo být jinak. Nebýt drobného detailu, tak by jedna z největších hvězd Bílého baletu dres španělského giganta možná vůbec neoblékla.

Kroos prozradil, že v létě 2014, kdy podepsal smlouvu s Realem, se předtím ústně dohodl na přestupu do Manchesteru United. Portál Mundo Deportivo uvádí, že během poslední epizody podcastu Einfach mal Luppen měl připustit, že nebýt odvolání trenéra Davida Moyese z řad Red Devils téhož roku, možná by dekádu své kariéry strávil místo na Santiagu Bernabéu právě na Old Trafford.

"United vyhodili Davida Moyese uprostřed našeho vyjednávání, kdy mě chtěli získat z Bayernu. Vyhodili člověka, se kterým jsem seděl na pohovce v Mnichově, u nás doma s mou ženou. Pak najali Van Gaala a oba jsme se rozhodli můj přestup zastavit," vysvětlil.

Kdyby Kroos zamířil k anglickému gigantovi, fotbalová historie Bílého baletu by se pravděpodobně ubírala jiným směrem. Pro bývalého německého reprezentanta to však rozhodně dopadlo více než dobře. Jen málokterý hráč se dnes vyrovná jeho sportovnímu odkazu a ukončí hráčskou kariéru na nejvyšší úrovni tak, jako on.