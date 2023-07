Hrával za Real Madrid a vyhlásil osobní bankrot. Nyní Drenthe léčí pacienty s demencí

Bývalý nizozemský fotbalista Royston Drenthe (36) prošel během svého života kromě fotbalových zkoušek i mnoha životními. Jeho aktivní kariéra byla košatá a stojí rozhodně za připomenutí.

Rodák z nizozemského Rotterdamu sice pochází z Jižní Ameriky, ale rozhodl se reprezentovat Holandsko. Přitom bratr Giovanni hájil barvy státu Surinam. Sám Drenthe se poprvé objevil mezi dospělými jako člen Feyenoordu před sezonou 2005/06. Díky dobrým výkonům se hned stal členem základní sestavy.

V roce 2007 si vybojoval místo v nizozemském týmu, který získal zlato na mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Navíc byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Vstřelil gól do sítě Belgie a v nekonečném semifinálovém penaltovém rozstřelu proti Anglii nejprve neuspěl, ale později při druhém pokusu skóroval. Oranjes vyhráli 13:12 a ve finále porazili Srbsko hladce 4:1.

Aktuální fotografie Drentheho z roku 2023. Profimedia

Ozval se samotný Real

Drentheho výkony nemohly zůstat bez povšimnutí Realu Madrid, který ho v létě 2007 koupil za čtrnáct milionů eur. Feyenoord se mladíka původně nechtěl vzdát, ten však klubu pohrozil, že pokud mu vytoužený přestup zkomplikuje, půjde klidně k soudu, a tak se obě strany dohodly.

Slavnému klubu se upsal celkem na pět let. Během prvních tří odehrál pouze 65 zápasů, z toho 45 v lize, a většinou byl jen náhradníkem. Přesto se již po sezoně 2007/08 mohl radovat z mistrovského titulu a brzy poté i ze španělského Superpoháru.

Start měl přitom úžasný, proti Seville vstřelil nádherný gól ze 30 metrů. Jenže pak to s ním šlo spíš z kopce, vypískali ho dokonce vlastní fanoušci a on kvůli tomu trpěl úzkostmi. Několikrát raději řekl trenérovi, že se necítí být správně připraven na zápas.

Drenthe se stal nadbytečným a před sezonou 2010/11 ho Real poslal na hostování do konkurenčního klubu Hércules. I tam měl dobrý start, chválila ho média, ale po zimní přestávce upadl v nemilost trenéra a také vedení. Údajně proto, že si stěžoval, že mu nedorazil plat.

Na druhé hostování odešel do Evertonu, ale znovu zklamal. Navzdory čtyřem přesným zásahům odehrál jen 27 zápasů a jen zřídkakdy byl v základní sestavě. V březnu 2012 dostal volno kvůli úmrtí v rodině, ale když se vrátil trenér Moyes ho vyřadil ze sestavy.

Odchod z nejvyšších pozic

Po titulu z La Ligy a hraní Premier League už se tak vysoko nikdy nedostal. Ještě předtím v rozhovoru obvinil Lionela Messiho, že ho při vzájemných zápasech rasisticky urážel, a dokonce několikrát použil slovo "negr". V roce 2012 si po vypršení smlouvy s Realem vybral jako své další působiště ruskou Alanii Vladikavkaz.

Přestože zde například vstřelil hattrick a trenér ho označil za velkého profesionála, nevyhnul se sestupu do druhé ligy a rychle zamířil zpět do Anglie, kde působil v Readingu i Sheffieldu Wednesday. Nedařilo se mu ani na dalších štacích. Drenthe patřil například tureckému Erciyessporu nebo Baniyasu ve Spojených arabských emirátech.

Poslední Drentheho sezony. Livesport

Ve druhé nejvyšší nizozemské soutěži hrál za Spartu Rotterdam a Kozakken Boys, později zamířil znovu na Pyrenejský poloostrov, ale jen do páté ligy. Sezonu 2021/22 odehrál za Racing Murcia a kariéru ukončil před rokem jako člen Racingu Mérida City ještě o patro níže.

První konec přišel již dříve

Drenthe poprvé ukončil kariéru v roce 2016, důvodem tehdy byla hudba. Tady chtěl nastartovat další kariéru. Dal si jméno Roya2Faces a stal se rapperem. Se svým kamarádem U-Niqem natočil píseň Tak Tak Tak a hostoval v ní další fotbalista Ryan Babel.

V roce 2014 si také otevřel obchod s oblečením, ale ani tady to nevyšlo a v roce 2020 vyhlásil osobní bankrot. Údajně přišel až o 3,2 milionu eur...

Po fotbale do zdravotnictví

Aktuálně pracuje ve zdravotnictví a pomáhá pacientům trpícím demencí. "Moje teta je zdravotní sestra a moje máma taky. Už před několika lety jsem si říkal, proč si neudělat nějaké kurzy a školení a uvidím, kam mě to zavede," řekl Drenthe v rozhovoru pro nizozemské periodikum Nos.

Práce ho velmi naplňuje a cítí se být lepším člověkem. "Na oddělení je jedna paní, která byla kvůli své nemoci agresivní a děsila ostatní pacienty. O tu se starám," vysvětlil.

Zároveň však přiznal, že by si přál ještě rok hrát fotbal.