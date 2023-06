Číslo 9 v Realu zůstává stále volné. Čeká se na Mbappého? Jeho sága přesahuje fotbal

Romantické chvíle ve městě nad Seinou jsou zřejmě dávno pryč. Od chvíle, kdy Kylian Mbappé (24) překvapil vedení PSG informací, že neprodlouží v klubu smlouvu, začaly se rojit spekulace třeba i o jeho možném letním odchodu. Pokud by někam měl francouzský forvard zamířit, má to být podle mnoha zdrojů adresa nejprestižnější: Real Madrid.

V Parku princů mají problém. Velký projekt se třemi fotbalovými superhvězdami je v troskách. Lionel Messi se vydal na Floridu, aby Davidovi Beckhamovi pomohl nastartovat Inter Miami. Brazilec Neymar se od února neobjevil na hřišti a fanoušci mu dost důrazně dávají najevo, že už o něj nestojí. Posledním z ofenzivních es, které tradičnímu pařížskému klubu pomalu dává sbohem, je Kylian Mbappé.

Zpráva o Mbappého odmítnutí prodloužení smlouvy byla signálem i pro samotné PSG. Pokud se hvězdy, která měla větší vliv než samotný Messi, nezbaví nejpozději v zimě, odejde příští léto zadarmo. Částka 180 milionů euro (přes 4 miliardy korun), za kterou přicházel v roce 2017 z Monaka, by se stala jednou z nejpromarněnějších transakcí ve fotbalové historii.

Mbappého předchozí sezony. Livesport

Čert vem pět ligových titulů nebo šest dalších domácích pohárových trofejí, u kterých rychlý útočník asistoval. Katarští majitelé chtěli hlavně trofej z Ligy mistrů a k té se tým přiblížil jen jedinkrát, když v roce 2020 PSG prohrálo finále s Bayernem.

Je zřejmé, že je třeba konat. A pokud francouzského útočníka lze dobře prodat, tak je třeba jednat s těmi nejbohatšími a nejambicióznějšími. Real Madrid tyto dvě charakteristiky splňuje, navíc o Mbappého už kdysi stál.

Před pár dny se připojil k Bílému baletu Joselu, při vší úctě k němu je to ale stále jen plán B. A rozhodně není náhoda, že číslo 9, které nosil Karim Benzema, zatím zůstává neobsazené.

"Řekl bych, že Kylian Mbappé přestoupí do Realu Madrid už toto léto," nechal se slyšet respektovaný novinář José Felix Diaz z deníku Marca.

Peníze v pokladně jsou

Je také třeba zmínit rozpočet Realu. Podle zdrojů ESPN vykazovaly loňské účty aktiva ve výši 425 milionů eur. Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard a Mariano Diaz, se kterými se už nepočítá, do klubové pokladny příliš peněz nedodali. Kromě Hazarda, jehož cena dramaticky klesla, všichni odchází po skončení kontraktu zadarmo.

Letos v létě se naopak už jeden tučný transfer směrem do Realu uskutečnil, 103 milionů eur stál Jude Bellingham, který si vybral Zidanovo číslo 5. Přišel i zmíněný Joselu, křídelník Brahim Diaz se vrátil z hostování v AC Milán a levý obránce Fran Garcia stál jen 5 milionů eur. Další nákup se tak zcela jistě chystá.

Kdo je nyní hlavním cílem? Pokud se do hry dostává Mbappé, možná už nebude takový zájem o Harryho Kanea. Rovnice je to jednoduchá. Angličan, navzdory své stabilní formě a využitelnosti i na pozicích pod hrotem, je o pět let starší.

Důležitější ale zřejmě stejně budou obchodní vztahy. Mbappého sága totiž daleko přesahuje sportovní rovinu. Francouzský inside web PSG Community referuje o tom, že pro prezidenta Realu Florentina Péreze jsou důležitější vazby na katarské šejky, než na anglického byznysmana Daniela Levyho, který vlastní Tottenham Hotspur. Mbappého přesun do Realu by tak měl dávat logiku i z toho důvodu, aby Pérez udržel dobré vztahy s katarským emírem Tamimem Al-Tháním, který PSG vlastní. Částka, se kterou by měl přijít na trh, by měla přesáhnout 200 milionů euro.

Zatímco Real má na výběr, další vývoj v pařížském klubu se dá těžko předpokládat. PSG bude znovu skládat tým. Kromě rozpadu útočného supertria už odešel Sergio Ramos, mluví se i o možném odchodu Marca Verrattiho, ačkoli to není tak dávno, co prodlužoval kontrakt do roku 2026. Italský záložník ale neprožil nejpovedenější sezonu a Les Parisiens prý zvažují jeho prodej.

Volný je stále také trenérský post, ač už se pracuje na tom, aby se na něm místo Christopha Galtiera objevil Luis Enrique. A kdo by měl nahradit Mbappého? Hlavním cílem se zřejmě stane Victor Osimhen, který Neapoli vystřílel svými góly italské scudetto.