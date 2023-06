Pan efektivní. Supernáhradník Joselu už zase střídá Benzemu a pálí i v reprezentaci

Tomáš Rambousek

Real Madrid hledá po odchodu Karima Benzemy (35) novou devítku. Náhradu za posledního vítěze Zlatého míče. Útočníka číslo jedna. Slušelo by se skloňovat ta nejzvučnější jména... Volba však padla na fotbalistu v Kristových letech, který má za sebou dva sestupy v řadě. Jmenuje se José Luis Mato Sanmartín (33) a nejen pro fanoušky Bílého baletu je známý jako Joselu.

Kylian Mbappé, Harry Kane... Ve spojitosti s Realem Madrid se mluví o světové extratřídě, které se fanoušci možná dočkají ještě tohle léto. Aktuálně je však u příznivců Bílého baletu tématem číslo jedna pro mnohé neznámý chlapík, který byl za poslední dvě sezony u dvou sestupů.

Joselu sice za Alavés a Espanyol nasázel dohromady 30 branek, ani to však outsiderům na záchranu v La Lize nestačilo. Třiatřicetiletý útočník však smutnit nemusí. Skvělé individuální výkony mu totiž vynesly velký zájem ostatních klubů. Navzdory nízké cenovce na serveru Transfermarkt ("jen" 6 milionů eur) se 192 centimetrů vysoký forvard velmi pravděpodobně vrátí na starou známou adresu.

Píše o tom ostatně i neomylný novinář Fabrizio Romano, podle nějž zbývá doladit už jen poslední detaily: "Joselu jde do Realu Madrid, kde nahradí Karima Benzemu."

Asistent Ronaldo

Joselu měl možná dlouhou dobu smůlu na hvězdné spoluhráče, a tak zvolil jinou cestu. Přitom v Realu Madrid už jednou byl. Odehrál jeden zápas. Tedy, ne úplně celý. Na hřiště ho poslal José Mourinho v posledním utkání sezony 2010/11 proti Almeríi na posledních šest minut. Střídal Benzemu – jak symbolické s ohledem na události posledních dnů. Dokonce stihl dát i gól, na který mu nahrál Cristiano Ronaldo, a sám sebe tak odměnil za dvě sezony strávené v B-týmu, za nějž nastřílel ve druhé lize 33 branek.

V kádru Realu byla tehdy mimořádná konkurence, a tak se Joselu rozhodl, že zkusí štěstí v Německu. Byla to logická volba, jeho rodiče žili ve Stuttgartu, kde se José Luis Mato narodil a do svých čtyř let vyrůstal. Postupně vystřídal Hoffenheim, Frankfurt a Hannover a zahrál si i anglickou Premier League za Stoke City a Newcastle.

Nakonec se usadil ve Španělsku, kde – z týmového pohledu – nezažil nijak úspěšná angažmá. Snad jen s výjimkou La Coruni, s níž skončil na 16. příčce (pět bodů od sestupu) La Ligy.

Za Joselua ale mluví čísla. V posledních čtyřech sezonách La Ligy dokázal dát vždy minimálně 11 gólů, což se povedlo jen dvěma dalším hráčům – Iagu Aspasovi a již zmiňovanému Benzemovi.

Po třicítce v nároďáku

Své kvality potvrzuje už i v národním týmu. Debut si odbyl letos v březnu v zápase s Norskem. Střídání 10 minut před koncem mělo být zřejmě i dárkem k jeho 33. narozeninám, které slavil o dva dny později. Díky směrem k trenérovi poslal Joselu více než štědré – během chvíle stihl dát dva góly a stal se tak nejstarším debutantem v historii španělské reprezentace, který vstřelil gól.

"Debut a vstřelení dvou gólů, které jsou výsledkem jeho velké profesionality a tvrdé práce si právem zaslouží," říkal trenér Luis De la Fuente po kvalifikačním duelu a na konto svého snajpra dodal: "Má fantastické sebevědomí, přístup i chování. Jsem rád, že se na něj mohu spolehnout."

O tři měsíce později čekalo Španěly semifinále Ligy národů. A De La Fuente šest minut před koncem opět vytáhl trumf. Joselu přišel na hřiště, mistrně usměrnil za záda brankáře Gianluigiho Donnarummy střelu Rodriho a La Roja vyhrála 2:1. "Ten kluk si perfektně našel místo a načasoval si to výborně. Je přesně typem útočníka, kterého potřebujeme," radoval se Rodri.

Italové se marně dožadovali ofsajdu, Joselu prokázal zkušenost a postavení na hraně si pohlídal. "Bylo to o tom, věřit, protože tým hrál skvěle. Celý druhý poločas jsme dominovali, chyběl jen gól. Při střele Rodriho jsem měl spíš štěstí, ale spadlo to tam a jsem si jistý, že to ofsajd nebyl," dušoval se Joselu.

Joselu září i na mezinárodní scéně. @SEFutbol

Joselu si v reprezentační dresu střihl třetí partii a za 81 odehraných minut nasázel tři góly. Neskutečná efektivita.

Švagr Carvajal

Kromě minulosti jej pojí s Realem ještě jedna vazba – švagr Dani Carvajal. Kromě společného působení v akademii a vzájemných soubojů z Bundesligy se setkaly i jejich osobní životy. Joselu je ženatý s Melanií Caňizarasevou, zatímco Carvajalovou životní partnerkou je její dvojče Daphne.

Nyní by se měli vedle rodinných událostí a reprezentačních srazů setkávat oba i v Realu Madrid. "Mluvíme o nejlepším klubu na světě. Každý na téhle planetě by chtěl nosit jeho dres. Nevím, co se stane, ale věřím, že to, co přijde příště, bude krásné," rozpovídal se Joselu pro deník Marca. Jeho pohádkový příběh by si rozhodně zasloužil další kapitolu.