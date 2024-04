Přijde v létě Sparta o svého kapitána? Přestup do Girony má být hotový

Přijde v létě Sparta o svého kapitána? Už to tak vypadá, že Ladislav Krejčí (25) nabere směr Španělsko. Na začátku roku se v médiích objevovaly zprávy, že o oporu českého mistra je velký zájem. Ale jediná Girona, která je senzací této sezony La Ligy, předložila Spartě a Krejčímu konkrétní nabídku. K dohodě ale nedošlo. Podle serveru inFotbal nebyli letenští šéfové spokojeni se splátkovým kalendářem.

Teď se podle informací inFotbal.cz měla vytasit Girona s upravenou nabídkou, která měla obsahovat vylepšené podmínky pro Krejčího, stejně tak by španělský klub zkrátil splátkový kalendář. Český reprezentant se netají tím, že by si rád fotbalově polepšil a posun do jedné z nejlepších lig na světě naplňuje jeho představy.

"Girona je v tomto směru hodně aktivní, její velký zájem trvá. Je velký předpoklad, že se přestup podaří dotáhnout," říkají některé zdroje portálu inFotbal.cz. "Ale zatím se ještě nedá považovat za hotový," doplňuje další.

S Krejčím by se mělo počítat ve tříčlenné obraně na místo levého stopera, což je pozice, kterou zastává i v rudém dresu Letenských. Český reprezentant by měl být náhradou za Erica Garcíu (23), který v Gironě hostuje z Barcelony.

Ve prospěch Krejčího by měla mluvit i univerzálnost, když je schopný nastupovat i na pozici "šestky", kde se více dostane i ke svému vyhlášenému zakončení hlavou.

Podle webu inFotbal.cz si Krejčí už stihl popovídat také s předsedou Girony Perem Guardiolou, bratrem slavného kouče Manchesteru City.