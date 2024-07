Krejčího Girona přijde o další hvězdu, Dovbyk má namířeno za miliardu korun do Atlétika

Artem Dovbyk (27) si v posledním kole minulé sezony zajistil cenu pro nejlepšího střelce španělské nejvyšší soutěže a duel s Granadou (7:0) zřejmě byl jeho posledním v dresu Girony. Jméno ukrajinského útočníka je už delší dobu skloňováno v souvislosti s odchodem a velké šance má Atlético Madrid.

Spekulace nabírají na obrátkách tento týden a zásluhu na tom má fotbalista i klub z hlavního města. Atlético je připraveno aktivovat výstupní klauzuli nastavenou na 40 milionů eur (miliarda korun) a s vedením Girony řeší splátkový kalendář. S Dovbykem dokonce má být domluveno na podmínkách smlouvy a ukrajinský reprezentant tak v kabině podle všeho nahradí Álvara Moratu (AC Milán).

Dovbyk do Katalánska přišel loni za necelých osm milionů eur z domovského SK Dnipro-1 a měl velký podíl na historické sezoně Girony, když 24 góly přispěl ke konečné třetí příčce tabulky. Hráče sledovaly například italské kluby a Atlético Madrid o něho mělo zájem delší dobu, koncem května neuspělo s nabídkou 25 milionů eur.

Pro Gironu se bude jednat o další citelný zásah do sestavy, za bronzovou pozici v LaLize totiž už zaplatilo daň v podobě ztráty několika hráčů. Do Leverkusenu přestoupil kapitán Aleix García, po hostováních se do mateřských klubů vrátili Sávio, Yan Couto, Eric García a Pablo Torre.

Kádr naopak posílili Ladislav Krejčí, Donny van de Beek a Abel Ruiz.