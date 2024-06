Girona se připravuje na možný odchod Dovbyka, z Bragy by měl do Katalánska dorazit Ruiz

Abel Ruiz by se měl brzy stát hráčem Girony.

Letošní španělské překvapení z Girony se obává odchodu nejlepšího střelce La Ligy Arťoma Dovbyka (27). Proto nezahálí a po podpisu Ladislava Krejčího (25) přivede druhou, tentokrát ofenzivní posilu. Z Bragy má k účastníkovi příští edice Ligy mistrů namířeno Abel Ruiz (24).

V minulém týdnu dořešila Girona přestup českého reprezentanta Ladislava Krejčího, v tom následujícím by měla dotáhnout přesun španělského útočníka Abela Ruize, který se v Katalánsku pohyboval do svých dvaceti let.

Třetí tým z posledního ročníku La Ligy se obává, že po evropském šampionátu přijde o svého kanonýra Arťoma Dovbyka. Autor čtyřiadvaceti ligových branek přitáhl zájem evropských velkoklubů a jeho budoucnost na Estadi Montilivi je značně nejistá.

Dovbyk ovládl tabulku střelců v La Lize. Opta by Stats Perform / AFP

Rozhodnout by se mělo bezprostředně po mistrovství Evropy, vedení Girony ale nechce riskovat a tak už v příštím týdnu přivede Ruize. Čtyřiadvacetiletý rodák z vesničky Almussafes už více než čtyři roky působí v portugalské Braze, a ačkoliv nemá tak pozoruhodné statistiky jako Dovbyk, do týmu by měl pohodlně zapadnout.

V uplynulé sezoně nastřílel šest ligových branek, další dvě přidal v pohárech. Vidět byl i loni na evropském šampionátu do jednadvaceti let, kde v šesti duelech zaznamenal tři trefy.

Srovnání Dovbyka a Ruize. Opta by Stats Perform

Podle Fabrizia Romana je dohoda mezi oběma kluby uzavřena a schází skutečně jen drobnosti. Například úspěšně zvládnutá zdravotní prohlídka, které by se měl Ruiz podrobit na začátku příštího týdne. Bývalý mládežnický hráč Barcelony se tak opět vrátí do Katalánska a s Gironou si zahraje Ligu mistrů.