Livesport Daily #394: Zlatý míč řešilo vedení hodně špatně, říká odborník na Real Madrid.

Okolo Realu Madrid je živo. A rozhodně ne způsobem, který by se královský klub přál. Ztráty bodů, množství zraněných hvězd, interní rozepře a aféra okolo Zlatého míče. Jak tato kauza ovlivnila současnou atmosféru? Sedl si Kylian Mbappé s Viníciusem Júniorem? Nechybí Realu po odchodu Toniho Kroose lídři v kabině? A jaká je pozice trenéra Carla Ancelottiho? O tom všem byla v Livesport Daily řeč s Tomášem Podvínem, zakladatelem webu Bíly balet.

“Souhlasím s tím, že zápasů je v tuhle chvílí prostě moc. Když to spojíte s reprezentačními povinnostmi, velkým turnajem a ještě máte mistrovství světa klubů, což je úplný nesmysl. Carlo Ancelotti si na to stěžuje poměrně často a zrovna on není typ trenéra, který hledá výmluvy. Real ten kalendář aktuálně ničí v defenzivě. V ofenzivě je situace normální, ale v defenzivě je šílená,” popisuje jeden z problémů Realu Podvín.

“Španělsko vyhrálo Euro, Rodri ho mě velmi dobré, o tom žádná. A najednou spousta fanoušků zjistila, že by to nemusel vyhrát někdo z Realu, který mezi ostatními týmy není moc oblíbený, a začala velká masírka na vítězství Rodriho. Což mě mrzí ze dvou důvodů. Jednak mám Rodriho rád, to ocenění si zasloužil. A hlavně hrozně si ho zasloužil za sezonu předtím, kdy Manchester City vyhrál ligu i Ligu mistrů a Rodri finále rozhodl. A druhá věc je, že nesouhlasím s tím, jak se zachoval Real Madrid,” shrnuje obšírně Podvín v dnešní epizodě aféru okolo neúčasti představitelů Realu na závěrečném galavečeru.

Livesport Daily #394: Zlatý míč řešilo vedení hodně špatně, říká expert na Real Madrid. Livesport

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Je reálný návrat Sergia Ramose?

Měl Zlatý míč získat Vinícius Júnior?

Co lze očekávat od Realu na přestupovém trhu?

