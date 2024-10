Modrič doplnil sbírku rekordů. Na hřiště vyběhl jako nejstarší hráč Realu Madrid v dějinách

Luka Modrič (39) letos načal už 13. sezonu v Realu Madrid a v jejím průběhu stihl přepsat další historický zápis španělského klubu. Od sobotního večera, kdy klub z hlavního města Španělska porazil Celtu Vigo 2:1, platí, že je nejstarším fotbalistou, který kdy za Real Madrid nastoupil k soutěžnímu utkání.

Zkušenému chorvatskému záložníkovi bylo v sobotu během souboje s Celtou 39 let a 40 dní a z prvního místa historického pořadí odsunul Ference Puskáse. Legendární útočník byl v době posledního startu za královský klub o čtyři dny mladší a primát držel od 8. května 1966, kdy zasáhl do pohárového souboje s Betisem.

Modrič během tohoto roku připravil Puskáse také o dva podobné tituly, od konce dubna je nejstarším hráčem Realu Madrid v Lize mistrů/PMEZ, začátkem května si přisvojil primát rovněž ve španělské nejvyšší soutěži.

"Nemám rád, když mi lidé připomínají věk. Pochopitelně mám radost a jsem na to pyšný, stále mohu hrát za nejlepší klub na světě. V Realu Madrid mě potkala spousta věcí a je složité vybrat ten nejcennější moment kariéry. Vyhrál jsem Ligu mistrů, španělskou ligu, jsem nejstarším hráčem... Jsem velmi pyšný na všechno, nejde vybrat jen jedinou věc," prohlásil po utkání.

Real Madrid Modriče kupoval v srpnu 2012 z Tottenhamu a chorvatský reprezentant mu pomohl hned k šesti triumfům v Lize mistrů, čtyřikrát se stal mistrem Španělska a ve své sbírce má stejný počet vítězství na mistrovství světa klubů. Za Bílý balet sehrál 547 utkání a stále nepatří do starého železa, což ukázal i v sobotu večer, právě po jeho přihrávce rozhodl Vinícius Júnior v 66. minutě o výhře 2:1 na půdě Celty Vigo.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Vyhráli jsme díky fantastickému pasu od Modriče, vždycky ukazoval neobyčejnou kvalitu a pokračuje v tom i letos a je jedno, jestli nastoupí v základní sestavě, nebo naskočí z lavičky. Vždycky dokáže pomoci. Přišel krátce poté, co jsme inkasovali a díky němu se změnil obraz hry. To, že ho mohu trénovat a pracovat s ním, je velká čest. Dokázal toho strašně moc, a to díky profesionalitě a charakteru," chválí svého svěřence trenér Carlo Ancelotti.