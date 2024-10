Barcelona si před El Clásikem zastřílela, dvakrát skórovali Lewandowski i mladík Torre

DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Barcelona v 10. kole La Ligy na domácím stadionu pokračovala ve skvělém vstupu do sezony a před zápasem na hřišti Realu Madrid si připsala devátou výhru v ligové sezoně, když smetla Sevillu 5:1. Po dvou brankách Katalánců vstřelili Robert Lewandowski a Pablo Torre.

Barca si chtěla udržet tříbodový náskok na čele tabulky právě na Real, svěřenci Hansiho Flicka proto vstoupili do utkání aktivně. Ansu Fati měl těsně po čtvrthodině hry velkou šanci otevřít skóre, netrefil ale branku. Barca však na oslavy nemusela čekat dlouho, Rafinhu totiž v pokutovém území poslal k zemi Peque a Robert Lewandowski poslal brankáře z penalty na opačnou stranu.

Vzápětí domácí vedli už o dva góly. Lamine Yamal si naběhl do pokutového území a zpětnou přihrávkou našel Pedriho, který poslal míč do branky. Barca nepolevila v tlaku a ještě před koncem poločasu přidala třetí gól, když se míč po rohovém kopu dostal k Raphinovi, jehož pokus zpoza šestnáctky tečoval do branky Lewandowski. Zaznamenal tak už 12. ligový gól v sezoně.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ani po přestávce Katalánci nepolevovali a domácí byli blízko přidání čtvrtého gólu. Yamalovu střelu z hranice pokutového území ale skvěle vyrazil Örjan Nyland. Sedmnáctiletý mladík byl při chuti, vyslal Raphinhu do gólové šance, Brazilci byl však odmáván těsný ofsajd. Tříbrankový náskok Flick využil k tomu, aby dal 30 minut před koncem odpočinout Lewandowskému a Raphinhovi.

Přesto domácí pokračovali v útočení, Fati se ocitl volný v pokutovém území, Španělovi ale chybělo přesnější zakončení. Seville se směrem dopředu nedařilo, což dokazuje fakt, že hosté nevystřelili na branku až do 87. minuty, kdy skóroval Stanis Idumbo. Předtím však už čtvrtý gól domácích přidal Torre, který těsně před koncem vstřelil i pátou branku.