V Barceloně máme obrovský potenciál, říká Lewandowski a uvedl, proč odešel z Bayernu

Francouzský deník L’Equipe v pátek zveřejnil obsáhlý rozhovor s kanonýrem Robertem Lewandowskim (34). Barcelonský fotbalista v něm prozradil, co si myslí o blížícím se konci kariéry, zavzpomínal na dospívání nebo na zvládání tlaku. Hovořil také o touze pokračovat a plnit si svůj sen ve španělské lize.

Odejít z Bayernu Mnichov, když byl na vrcholu kariéry, vyžadovalo odvahu, ale dokázal to. Robert Lewandowski vyhrál s bavorským klubem všechno. Kariéru mohl ukončit v Německu, ale rozhodl se přijmout výzvu, kterou mu nabídla Barcelona.

Jen několik týdnů před začátkem nové sezony La Ligy a Polákovy druhé sezony ve Španělsku promluvil útočník pro list L’Equipe. Konkrétně o očekáváních a perspektivě, s jakou se na svou kariéru ve věku, kdy mu brzy bude 35 let, dívá.

Přechod z Mnichova do Barcelony

Po dvanácti letech v Bundeslize zatoužil po změně životního stylu. Poznat novou zemi, jazyk, kulturu a v neposlední řadě i nové lidi. Lewandowski měl loni v létě na výběr z několika možností. Ukázal na tu v Barceloně, kde si plní svůj dávný sen.

"Vždycky jsem snil o tom, že budu hrát ve Španělsku. Nastal ten správný čas. Ve svém věku jsem byl přesvědčen, že musím udělat krok vpřed. V Bayernu jsem dosáhl všeho, co jsem chtěl. Lámal jsem rekordy a hodně jsme vyhrávali. Byl jsem tam šťastný, ale nechci zůstat stát na místě. Vnitřně jsem cítil, že nastal ideální okamžik posunout se dál," prohlásil jeden z nejlepších střelců fotbalové historie.

Lewandowski a jeho statistiky. Livesport

S "Culés" vyhrál Lewandowski La Ligu hned ve své premiérové sezoně. K titulu výrazně přispěl, když ve 34 zápasech vstřelil 23 gólů. Zklamaný ovšem musel být z neúspěšného účinkování v Lize mistrů či následném šestnáctifinále Evropské ligy.

"V Barceloně máme obrovský potenciál. Spoluhráči přesně vědí, kdy a kam poběžím. I když první sezona byla velmi dobrá, vím, že jsme schopni předvést více, zejména v Lize mistrů," řekl polský reprezentant.

Veterán obklopený mladíky

Na konci srpna oslaví 35. narozeniny. Lewandowski je tak jedním z veteránů moderního fotbalu. V klubu je obklopený hráči jako jsou Pedri (20 let), Ansu Fati (20 let), Gavi (19 let) nebo Alejandro Balde (19 let). Všechno mladí talenti, kteří se prosazují v lize i na reprezentační úrovni. I na základě těchto skutečností cítil, že v Katalánsku nebude jeho úlohou pouze střílení důležitých gólů.

"Kromě střílení přesných zásahů jsem měl hrát roli i z hlediska mentality. Nejde jen o to, abych byl příkladný v tréninku. Jako špičkový útočník musíte někdy myslet jen na sebe, ale to jsme tady nepotřebovali. S mladými hráči jsme si rychle porozuměli," vysvětloval.

Dokonce byl ochotný zlepšit své jazykové znalosti. "Kluci nemluví anglicky, takže jsem věděl, že se musím rychle zlepšit ve španělštině. Přesto jsme se od začátku roku dokázali na hřišti najít. Sice jsme používali jiný jazyk, ale ten je všude stejný – fotbal," pochvaloval si spolupráci se svými parťáky.

Věk je jen číslo

Útočník, který je navzdory přibývajícím letům stále v dobré formě, věří, že odehraje ještě mnoho sezon. "Věk je jen číslo. Když se ráno probudím, nemyslím si, že mi stárnou záda. Když se podívám na svá vyšetření, je všechno v pořádku. Někdy je to dokonce lepší než dřív," řekl zkušený útočník.

"Dnešní sport nemůžete srovnávat s tím před dvaceti lety, protože se změnil pohled na věc a znalosti, které máme. Vím přesně, co mám dělat, a když se porovnám s mladými v týmu, vidím, jak na tom jsem. Pořád mám spoustu energie," řekl sebevědomě Lewandowski.

Náročný sám na sebe

Co se týče jeho energie a potřeb, které jeho tělo zádá, ví, že nic z toho, na co je zvyklý, nemůže vyžadovat od svých spoluhráčů.

"Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že nemůžu od ostatních vyžadovat to, co chci sám od sebe. Byla to velká chyba. Důležitou prací je například i zvládání tlaku. Sociální sítě, média... Před několika lety jsem si uvědomil, že nejlepší terapií je s někým si promluvit. Někdy je to prostě potřeba vyjádřit své pocity," nechal se slyšel Lewandowski.

Dospívání a kariéra

S nabytými zkušenostmi se nevyhnul otázce, jaký byl v dospívání a jakých chyb se dopustil. "Udělal jsem jich hodně. Byl jsem, jako mnozí, bouřlivý teenager plný energie. Na tuto část svého života nezapomínám, je to moje součást. Když jsem začínal, lidé mi nevěřili, protože jsem byl z Polska. Ale už je to dlouho, co Polák dosáhl takové úrovně," zdůraznil hrdě desetinásobný polský fotbalista roku.

Na závěr prozradil, že si je vědom toho, že se blíží konec jeho dlouhé kariéry. "Stále rád střílím góly a ve fotbale jsem ještě neprozkoumal všechno. Mohu pokračovat ještě mnoho let, ale vím, že konec se blíží. Nemyslím si, že budu trenérem, ale možná mi bude chybět šatna natolik, že si to rozmyslím," uzavřel jeden z nejlepších útočníků světa.