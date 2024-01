Žlutou ponorku potopil Rodríguez. Derby ovládlo Bilbao, mizérii Betisu uťal Isco

Hráči Las Palmas prolomili sérii tří ligových duelů v řadě bez vítězství a podruhé v sezoně si poradili s Villarrealem, o výhře rozhodl dvěma zásahy kapitán Kirian Rodríguez. Defenziva Žluté ponorky inkasovala už ve 12. ligovém klání v řadě, což se jí stalo naposledy v roce 2002. Celtu Vigo poslal na Mallorce dovedení 150. gólem v nejvyšší španělské soutěži, konečný výsledek 1:1 určil Cyle Larin. Baskické derby mezi Bilbaem a Realem Sociedad ovládli díky dvěma gólům Álexa Berenguera domácí. Betis v lize vyhrál poprvé od 26. listopadu, triumf 1:0 nad Granadou trefil Isco.

Domácí vstoupili do zápasu skvěle, když je už na sklonku osmé minuty poslal do vedení perfektní ranou pod břevno Rodríguez, jemuž připravil míč do ideální palebné pozice zpětnou přihrávkou Alberto Moleiro. Villarreal mohl vyrovnat poté, co se do dlouhého samostatného úniku dostal José Luis Morales, jenže zkušený útočník si neseřídil správně mířidla a zakončil vysoko nad bránu.

Hosté však s přibývajícím časem začali čím dál více hrozit. Blízko ke skórování měl v závěru první půlhodiny Gerard Moreno, kroucenou střelu na vzdálenější tyč ale poslal vedle a Dani Parejo zase orazítkoval pokusem z přímého kopu břevno. Aktivní hosté se hnali za vyrovnáním i ve druhé půli, Santi Comesaňa však měkoučký centr nedokázal usměrnit do sítě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Trest za promarněné příležitosti pak pro Villarreal přišel v 51. minutě. Právě tehdy si na prudký centr z rohového kopu naskočil Juanma Herzog a nekompromisní hlavičkou pod břevno navýšil vedení Las Palmas. Třetí gól hráčů z Kanárských ostrovů pak přišel po rychlém protiútoku, když povedenou zpětnou přihrávku Javiho Muňoze proměnil v gólovou asistenci přesně zakončující Rodríguez.

Hostí začali lépe. Jörgen Strand Larsen obral o míč váhajícího obránce, učebnicově jej předložil Aspasovi a španělský forvard jej poslal chirurgicky přesně k levé tyči. Ve snaze s nepříznivým stavem něco udělat, šlápli domácí na plyn a ve 23. minutě byli blízko srovnání. Larin si ve vápně našel ideální pas z levé strany a vypálil, jeho pokus placírkou ale skončil jen nad břevnem.

Před přestávkou se Kanaďan dostal do šance znovu, tentokrát už však byl úspěšnější. Giovanni González obdržel dlouhý pas za obranu, poslal jej pod sebe Larinovi, ten předskočil obránce a z prvního doteku propasíroval míč za záda gólmana. Po návratu z kabin se na větší vzruch čekalo až do 60. minuty, kdy balon po standardce hlavou zasáhl domácí Dani Rodríguez, mezi tři tyče jej ale nenasměroval.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Los Bermellones měli na svědomí i další nebezpečnou situaci. Antonio Raíllo si po dlouhém autu našel míč ve vápně a zakončoval totožným způsobem jako několik minut před ním jeho kolega. Bohužel pro Mallorku byl stejný i výsledek. Kormidlem duelu nepohnul ani čtvrthodinu před koncem Larin, jenž běžel sám na brankáře a střelou na bližší tyč prověřil jeho pozornost. Vicente Guaita nicméně vytěsinil pokus mimo.

Athletic prokázal vynikající formu, v La Lize zapsal již čtvrté vítězství v řadě. Na tribunách Estadio San Mamés se již tradičně mísili fanoušci obou rivalů, kteří se po vstřelených gólech vzájemně špičkovali. V nikterak nevraživé atmosféře nakonec měli větší radost domácí příznivci, jež už v první půli dvakrát rozjásal Berenguer. Lvi se dalším ziskem plného počtu bodů posunuli už na třetí příčku tabulky, naopak celek ze San Sebastianu potvrdil rapidně klesající tendenci výkonů.

Úvodní minuty byly na obou stranách opatrné, když se ani jeden z týmů dopředu příliš nehrnul. První větší zaváhání v defenzivě soupeře přišlo ve 23. minutě poté, co Assane Diao po přízemní přihrávce uvnitř pokutového území pohotově pálil. Jeho rána byla prudká, ovšem namířil ji přímo do hrudi vyběhnutého brankáře. Betis byl i nadále lepším týmem, když více hrál s míčem a snažil se tvořit hru.

Střelecky byl sice aktivnější, ale scházela mu přesnost, a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Druhý poločas byl i nadále vyrovnaný. Střelecký půst prolomil až v 76. minutě Isco, když se ve vápně dostal k balonu a chladnokrevně zakončil k levé tyči. V 82. minutě si skvěle za obranu naběhl Matías Arezo a únik úspěšně zakončil, VAR ale zaregistroval těsný ofsajd. Nejtěsnější možné vedení si zelenobílí už vzít nenechali.