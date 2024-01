Smazané manko přišlo vniveč, Sevillu opět odrovnalo dobře známé střelecké duo

Alavés zvítězil v bláznivém zápase 20. kola La Ligy na hřišti Sevilly 3:2. Hosté měli skvělý první poločas, ve kterém se dostali do dvoubrankového vedení a vypadalo to, že jejich cesta za ukončením pětizápasové série bez ligové výhry bude pohodlná. Rojiblancos se ovšem po změně stran nevzdali a manko stáhli. V 90. minutě se ale hrdinou hostů nakonec stal Rubén Duarte, jenž se stejně jako autor druhé trefy Kike García prosadil i v prvním vzájemném střetnutí ročníku. Andalusané tak doma prohráli potřetí v řadě a po dohrání kola jim hrozí pád do sestupové zóny.

Rojiblancos vstoupili do utkání velmi aktivně a už ve třetí minutě to v ochozech pořádně zahučelo. Jesús Navas totiž fantastickou střelou ze zhruba 30 metrů napálil břevno. Hráči Deportiva hráli od úvodních minut v hlubším bloku, což dovolovalo Seville kombinovat na jejich polovině a vytvářet si tlak. Ten málem vyústil ve 12. minutě k první trefě, hlavičku Lucase Ocampose ale reflexivně zneškodnil Antonio Sivera.

Nakonec to však byli modrobílí, kteří se ve 26. minutě dostali do vedení. Po rohovém kopu míč propadl až Nahuelovi Tenagliovi, jenž pohotově zareagoval a placírkou jej usměrnil k pravé tyči. Další šok pro domácí přišel v závěru prvního dějství, kdy hosté zaúřadovali podruhé. Carlos Vicente v pokutovém území přiťukl míč hlavou na Garcíu, který s přispěním teče Kikeho Salase přeloboval Marka Dmitroviče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

I přesto, že se Sevilla po změně stran hnala za srovnáním, to byli opět Baskové, kteří měli v 58. minutě obrovskou šanci. Luis Rioja získal míč po velké chybě Sergia Ramose, prokličkoval se až do pokutového území, odkud ovšem namířil balon těsně vedle pravé tyče. V 70. minutě se však Rojiblancos přece jen dočkali snížení. Centr propadl až k Rafa Mirovi, který na zadní tyči zakončil hrudí za záda bezmocného Sivery.

Tlak domácích se zvyšoval, což vedlo k pokutovému kopu po faulu Carlose Benavideze na střídajícího Mariana Díaze. K penaltě se v 81. minutě postavil Ocampos a střelou doprostřed srovnal. Euforii na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán proměnil v hrobové ticho v 90. minutě Duarte, jenž po rohovém kopu na zadní tyči dorazil balon hlavou do sítě a rozjásal hostující fanoušky.