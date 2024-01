Fotbalový víkend ONLINE: Salah zachránil Egyptu bod. Nguyen japonské favority nevychytal

Z krátké zimní přestávky se probrala německá Bundesliga, letos poprvé tak bude fotbalový víkend patřit všem pěti TOP ligám. V Pobřeží slonoviny navíc začíná Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle 14. ledna

21:52 – Leonardo Bonucci se hodně rychle dočkal debutu za Fenerbahce. Italský obránce, který přestoupil z Unionu Berlín do istanbulského klubu ve čtvrtek a upsal se mu do konce sezony, nastoupil v neděli do utkání na půdě Gaziantepu. Ve 38. minutě šel do hry místo zraněného Serdara Azize a přispěl k výhře 1:0.

21:04 – Nejlepší střelec Premier League Mohamed Salah zachránil na Africkém poháru národů Egypt penaltou v nastavení před porážkou s Mosambikem. Egypťané se ve svém úvodním utkání ve skupině B ujali vedení už ve 2. minutě díky Mostafu Mohamadevi, Mosambik však dvěma brankami během tří minut skóre otočil. Outsider byl blízko senzaci, ale tu v závěru odvál faul Domingose Macandzy v pokutovém území. Z penalty v sedmé minutě nastavení vyrovnal Salah.

20:51 – Real Madrid měl drtivý nástup do finále španělského Superpoháru, po 10 minutách vedl nad Barcelonou už 2:0. Oba góly dal Vinícius Júnior, jenž se tak stal vůbec prvním hráčem v 21. století, jenž v El Clásicu skóroval dvakrát v úvodní desetiminutovce. Barca sice zásluhou Roberta Lewandowského snížila, ovšem Vinícius před přestávkou zkompletoval hattrick a po prvním poločase je tak stav 3:1 pro Real. Zbytek utkání můžete sledovat na Livesport.cz.

20:16 – Nantes v 18. kole Ligue 1 padlo doma s Clermontem 1:2, což pro trenéra Jocelyna Gourvennece znamená nemilou skutečnost. Ve svém 241. prvním utkání v nejvyšší francouzské soutěži totiž znazmenal už 100. porážku, což před ním dokázal rychleji pouze László Bölöni. Tomu v roce 2011 stačilo na 100 proher 237 duelů.

18:59 – Inter v sobotu vyhrál v Monze jasně 5:1 a dva góly si na své konto připsal Hakan Calhanoglu. Turecký záložník se dvakrát v jednom utkání Serie A trefil vůbec poprvé v kariéře, byť za Inter a předtím AC Milán odehrál dohromady 222 utkání.

18:47 – Vladimír Darida se v dresu Arisu představil v duelu 18. kola řecké nejvyšší soutěži jako střídající hráč a dopomohl k hladké výhře soluňského celku na půdě Panetolikosu. Někdejší reprezentační kapitán odehrál druhý poločas a v závěru přihrál na třetí gól svého týmu. V aktuální ligové sezoně má na kontě už dvě branky a čtyři asistence.

Daridovy statistiky z posledních sezon. Livesport

18:10 – Nejdříve posily a nyní i nový vlastník je na cestě z Leganés. Druholigový Vyškov je podle webu infotbal.cz blízko oficiálnímu stvrzení smlouvy s novým většinovým majitelem, kterým se má stát americká společnost Blue Crow Sports Group. Ta kromě lídra druhé španělské ligy vlastní i mexický Cancún a Elite Falcons FC ze Spojených arabských emirátů. Cílem společnosti je kromě vychovy místních talentovaných hráčů také udržitelný rozvoj. Dosud ve Vyškově držel většinový podíl kamerunsko-americký podnikatel Kingsley Pungong prostřednictvím firmy Rainbow Sports.

18:05 – Trenér Juventusu Massimiliano Allegri se před úterním zápasem se Sassuolem dočká návratu dvou uzdravených hráčů. Federico Chiesa se už v neděli zapojil do tréninku se spoluhráči poté, co překonal potíže s kolenem. Adrien Rabiot by se pak měl po svalových problémech vrátit do do plné zátěže v pondělí.

18:01 – Bochum v 17. kole Bundesligy remizovala s Brémami 1:1, vyrovnaný zápas přitom dlouho spěl k vítězství domácích. V 64. minutě se totiž prosadil životním gólem záložník Patrick Osterhage, jenž se výstavní trefou prosadil teprve podruhé v nejvyšší německé soutěži. Modrobílí si však nepohlídali nastavení, v němž vyrovnal Niklas Stark. Jiří Pavlenka zůstal pouze na hostující lavičce.

17:55 – V Kataru přidaly Spojené arabské emiráty ve druhém poločase dva góly, díky nimž nakonec oslavily vítězství 3:1 nad Hongkongem a získaly na úvod Asijského poháru všechny tři body. O branky vítězů se postarali Sultan Adil, Zayed Al Zaabi a Yahya Al Ghassani. Na straně poražených se prosadil Chan Siu KwanChan Siu Kwan.

17:45 – Slovácko v úvodním přípravném duelu na jarní část sezony remizovalo s rumunským mužstvem Universitatea Craiova 1:1. Obě branky v duelu padly v úvodním dějství. Craiovu poslal do vedení Stefan Baiaram, před přestávkou srovnal nejlepší střelec aktuální sezony české ligy Marek Havlík. Do druhé půle nastoupil tým z Uherského Hradiště v kompletně obměněné jedenáctce, na skóre se už ale nic nezměnilo.

17:30 – Zápasy Aston Villy pod vedením Unaie Emeryho baví. A to zejména z pohledu gólů. První bezbrankovou remízu zaznamenal španělský stratég až ve svém 97. utkání v Premier League proti Evertonu.

17:18 – Reprezentační výběry Nigérie a Rovníkové Guiney remizovaly v úvodním duelu skupiny A Afrického poháru národů 1:1. Ačkoliv se Super Eagles museli před začátkem turnaje vypořádat se zraněním několika klíčových opor, do utkání vstupovali v roli poměrně jasného favorita. Navzdory tomu však jako první skóroval jejich soupeř, když se prosadil Iban Salvador. Na jeho trefu sice bleskově zareagoval Victor Osimhen, jenže branka kanonýra Neapole byla pohříchu jedinou, kterou jeden z širšího okruhu favoritů na celkový triumf dokázal vyprodukovat.

Přehled utkání Nigérie – Rovníková Guinea 1:1

17:10 – Argentinský mistr světa Ángel Correa se stal obětí loupežného přepadení. Útočníka Atlétika Madrid přepadli čtyři maskovaní a ozbrojení lupiči v jeho domě nedaleko španělského metropole v sobotu večer. V domě se podle médií nacházela i fotbalistova přítelkyně a jejich tři malé dcery. Correa musel odevzdat šperky a hotovost, nikdo nebyl zraněn. Po pachatelích policie pátrá.

28tiletý Argentinec je další z řady fotbalových hvězd, na kterou se zloději zaměřili. Na podzim vykradli madridský dům bývalého útočníka Manchesteru United Radamela Falcaa, jenž nyní hraje za Rayo Vallecano. Kolumbijský fotbalista přišel o cennosti za více než osm milionů korun. V Anglii se stal nedávno terčem zlodějů záložník Manchesteru City Jack Grealish.

16:20 – Girona měla ideální příležitost získat větší náskok na soupeře v boji o titul Real Madrid, který místo v lize nastoupí ve španělském Superpoháru proti Barceloně. Proti Almerii však dokázala pouze remizovat 0:0, což znamená, že před Bílým baletem zůstává pouze o bod. Pozitivní zprávou pro ni však je, že její venkovní neporazitelnost v letošní sezoně pokračuje. Více o zápase si můžete přečíst v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

16:02 – Pardubice nezvítězily a zároveň neskórovaly ani ve druhém přípravném utkání na jarní část sezony. Po sobotní bezbrankové remíze s pražskými Bohemians 1905 v Tipsport lize v neděli prohráli na hřišti Dynama Drážďany 0:3. Trenér Radoslav Kováč postavil do obou poločasů dvě téměř odlišné sestavy. Za Východočechy nastoupil i záložník Kryštof Daněk, jenž na podzim u nich hostoval z pražské Sparty. V Pardubicích by měl působit i na jaře, oficiálně to však ani jeden z klubů zatím nepotvrdil.

15:32 – Ve třetí anglické lize se v sobotu kromě zápasu Readingu, kde vtrhli na trávník fanoušci, nedohrál ani duel mezi Boltonem a Cheltenhamem. V tomto případě proto, že v hledišti zkolaboval jeden z domácích příznivců. Bolton v neděli na webu uvedl, že 71letý fanoušek, který byl na utkání se svým synem, bohužel i přes rychlý zásah zdravotníků a transport do nemocnice zemřel.

15:18 – Japonsko v neděli na stadionu Al Thumama v napínavém utkání skupiny D Asijského poháru porazilo Vietnam 4:2. V prvním poločase padlo pět gólů. Dvěma z nich se blýskl Takumi Minamino. Za poražený tým odchytal celý zápas bývalý hráč Slovácka nebo Liberce Filip Nguyen. Rodák z Pray byl v minulosti nominován i do české reprezentace, ale ani jednou za ni nenastoupil. Za Vietnam může Nguyen hrát od loňska, první start si za rodnou zem jeho otce připsal minulý týden v přípravě s Kyrgyzstánem.

14:56 – Lazio si ve ve 20. kole Serie A poradilo s Lecce 1:0 a po tomto utkání se může pyšnit tím, že od nástupu Maurizia Sarriho v červnu 2021 porazilo alespoň jednou každého protivníka, s nímž se v nejvyšší italské soutěži utkalo.

13:15 – "Římští fanoušci jsou ti nejúžasnější, jaké jsem kdy viděl. Jejich trenér se jmenuje José 'Harry Potter' Mourinho a vzbuzuje očekávání. Čeká nás velmi těžký zápas, ale my budeme bojovat. Proti Milánu to zvládneme," žertoval před zápasem s AC portugalský kouč José Mourinho. Více o tom, co pronesl na tiskové konferenci, si můžete přečíst v článku.

12:38 – Třiatřicetiletý nizozemský útočník Luuk de Jong v dresu PSV v sobotním utkání proti Excelsioru potvrdil, že je v nizozemské nejvyšší soutěži obecně jedním z nejproduktivnějších útočníků tohoto století, a proti rotterdamskému soupeři zaznamenal svůj sedmý kariérní hattrick. Vyrovnal tak dřívější počiny Luise Suáreze a Mateji Kežmana, kteří rovněž zapsali sedm hattricků, přičemž o dva více v rámci tohoto tisíciletí v minulosti vykázali už jen dva hráči, konkrétně Dirk Kuijt a Klaas-Jan Huntelaar.

10:42 – Karim Benzema má v Saúdské Arábii další vroubek. Podle deníku Marca se v pátek neukázal na startu přípravy Al Ittihadu. Trenér Marcelo Gallardo ho proto za trest vyškrtl ze soupisky pro soustředění v Dubaji. Zástupci francouzského útočníka uvedli, že je kvůli cyklonu uvězněn na Mauriciu. Zdroje deníku Marca tvrdí, že Benzema vynechal také tři poslední tréninky před přestávkou v polovině sezony a vedení klubu je s jeho chováním nespokojeno.

10:27 – Famózním způsobem si letos v nizozemské nejvyšší soutěži vede PSV, které v sobotu triumfem nad Excelsiorem získalo již své 17. vítězství ve stejném počtu odehraných kol. Eindhovenský celek tak vyrovnal vlastní rekord v nejdelší sérii výher v Eredivisii ze sezony 1987/1988.

08:49 – PSV včera porazilo v nizozemské lize Excelsior 3:1. Všechny góly celku z Eindhovenu vstřelil Luuk de Jong. Zkušený 33letý útočník si vylepšil bilanci v Eredivisii už na 164 branek, čímž se posunul do první desítky nejlepších střelců v historii soutěže. "Samozřejmě jsem hrdý na to, že jsem se posunul do první desítky. Je to fantastické," řekl De Jong pro ESPN.

07:45 – Výhrou 5:1 nad Monzou se Inter dostal v letošní sezoně už na 51 bodů. Po 20 kolech Serie A je to jeho druhý nejlepší historický počin. Více jich získal jen v ročníku 2006/2007, kdy jich měl po stejné porci zápasů na kontě dokonce 54.

Sobota 13. ledna

23:24 – V úvodním zápase Afrického poháru národů v Pobřeží slonoviny porazil domácí tým Guineu-Bissau 2:0. Svěřenci francouzského trenéra Jeana-Louise Gasseta začali skvěle, Seko Fofana, spoluhráč Cristiana Ronalda z Al-Nasru, otevřel střelecký účet šampionátu už po čtyřech minutách. Ve druhém dějství pečetil zisk tří bodů Jean-Philippe Krasso z CZ Bělehrad.

23:17 – Rodri zaznamenal při triumfu Manchesteru City v Newcastlu úctyhodný milník, napříč soutěžemi neprohrál v dresu Citizens už 50 zápasů. Naposledy odcházel ze hřiště poražen loni v únoru, kdy obhájce anglického titulu padl 0:1 s Tottenhamem. Od té doby zapsal španělský záložník 39 vítězství a 11 remíz.

21:31 – Dortmund vstoupil do jarní části výhrou 3:0 v Darmstadtu a podvacáté za sebou neprohrál první bundesligový zápas nového roku (15-5-0). Jde o nejdelší sérii v historii německé nejvyšší soutěže.

20:56 – Austrálie vstoupila do asijského šampionátu v Kataru výhrou nad Indií 2:0. Na stadionu ve městě Rajján, kde před rokem vypadli v osmifinále mistrovství světa s Argentinou, dala oba góly až po změně stran. Ve druhém utkání skupiny B hrál Uzbekistán se Sýrií 0:0. Ve skupině A uhrál Tádžikistán při prvním startu na tomto turnaji bezbrankovou remízu s Čínou. Tabulku vede tým hostitelské země, který v pátek vyhrál nad Libanonem 3:0.

Přehled Asijského poháru

20:47 – Teprve 19letý útočník Leicesteru Fatawu Issahaku odmítl možnost reprezentovat Ghanu na Africkém poháru národů, aby měl šanci odehrát dostatek zápasů pro aktivování přestupové doložky v jeho smlouvě o hostování ze Sportingu CP. V sobotu ovšem dostal v utkání s Coventry přímou červenou kartu, zmeškat by měl tři klání, a tak bude Liškám k dispozici až proti Watfordu den před finále Afrického poháru národů. To je v plánu 11. února.

20:32 – Kevin De Bruyne naskočil do zápasu Manchesteru City na hřišti Newcastlu United až v 69. minutě, jen o pár chvil později se gólem zasloužil o vyrovnání na 2:2, a v nastaveném čase si dokonce připsal asistenci na rozhodující trefu 20letého Oscara Bobba. Branka 32letého Belgičana byla navíc již 100., kterou Citizens svému sobotnímu soupeři v soutěži vsítili. Proti nikomu jinému tohoto milníku zatím nedosáhli.

20:11 – Verona udržela vedení 2:1 a ve 20. kole italské Serie A porazila Empoli. Závěr duelu dohrával Hellas v početní nevýhodě, jelikož byl v 87. minutě po druhé žluté kartě vyloučen slovenský záložník Ondrej Duda.

20:02 – Dominanci Bayernu Mnichov letos v Bundeslize narušuje ambiciózní Bayer Leverkusen. Po výhře 1:0 nad Augsburgem navíc tým pod vedením Xabiho Alonsa dostihl Bavory také v historických tabulkách, respektive doplnil je na třetím místě v počtu nejvíce posbíraných bodů v polovině sezony. V aktuální sezoně jich po 17 zápasech nasbíral už 45. Mnichovský klub nicméně drží také první a druhé místo – v ročníku 2015/2016 měl totiž na kontě ještě o bod více a v sezoně 2013/2014 získal dokonce 47 bodů.

19:41 – Ederson nedohrál zápas Manchesteru City na půdě Newcastlu United. Už v osmé minutě utkání musel kvůli pochroumanému koleni přenechat místo v brance 31letému Stefanu Ortegovi.

19:06 – Zápas 28. kola anglické League One mezi Readingem a Port Vale se za stavu 0:0 nedohrál poté, co na hřiště i přes možný trest v podobě zákazu vstupu na stadion vtrhli domácí fanoušci. Ti jsou dlouhodobě nespokojeni s majitelem klubu Dai Yongge. Čínský podnikatel převzal celek v květnu 2017 ve druhé lize. Místo vysněného postupu do Premier League s ním ale sestoupil. Kvůli porušování finančního fair play navíc Reading opakovaně přišel o body.

18:05 – Tádžikistán při prvním startu na asijském šampionátu uhrál bezbrankovou remízu s Čínou. Tabulku vede tým hostitelské země, který v pátek vyhrál nad Libanonem 3:0.

18:01 – Celtu Vigo poslal na hřišti Mallorky do vedení útočník Iago Aspas, pro něhž to byl 150. gól v La Lize. Stal se teprve 15. Španělem v historii soutěže, který této mety dosáhl.

17:03 – Salernitana sice v Neapoli prohrála, alespoň dílčího vítězství se dočkal její záložník Antonio Candreva. Ten poslal hosty ve 29. minutě do překvapivého vedení parádní ranou z dálky. Velezkušený středopolař skóroval z pozice mimo šestnáctku od začátku loňského roku celkem šestkrát, což se žádnému jinému hráči nejlepších pěti lig Evropy nepodařilo.

16:47 – Mladá Boleslav po úvodní remíze s Teplicemi porazila ve druhém duelu zimní přípravy Táborsko 2:0 a připsala si premiérové vítězství pod trenérem Davidem Holoubkem. O výhře nad druholigovým soupeřem rozhodl dvěma brankami v úvodní desetiminutovce Matěj Pulkrab, jednu z nich dal z penalty.

16:16 – Zatímco v Evropské lize si Villarreal zajistil z prvního místa skupiny F postup do jarního play off, v domácí soutěži tápe. Zápas 20. kola v Las Palmas prohrál 0:3, byla to jeho čtvrtá porážka z posledních pěti utkání, po níž zůstává na 14. místě tabulky La Ligy. Naopak ligový nováček z Kanárských ostrovů svého slavnějšího soupeře zdolal v obou zápasech aktuální sezony a přiblížil se pohárovým příčkám.

15:48 – Prvním Čechem, který se gólově prosadil v jarní části Bundesligy, je Václav Černý. Reprezentační křídelník nastoupil po třízápasové pauze v základní sestavě a trenérovi Niku Kovačovi se v zápase v Mohuči odměnil už ve 12. minutě. Wolfsburg poslal do vedení 1:0 svým druhým ligovým gólem v Německu, když levačkou zakončil samostatný únik, do něhož ho vyslal Lovro Majer. Průběh zápasu můžete sledovat na Livesport.cz.

15:24 – V základní sestavě Leverkusenu, který hraje v Augsburgu, nechybí na hrotu útoku kromě Patrika Schicka ani Adam Hložek. Na staně domácích je Tomáš Koubek pouze na lavičce. Zápas můžete sledovat i s audiokomentářem na Livesport.cz.

15:14 – Chelsea poslal v utkání 21. kola Premier League proti Fulhamu do vedení Cole Palmer z penalty nařízené za faul na Raheema Sterlinga. Anglický útočník vybojoval v nejvyšší anglické soutěži již 26. pokutový kop, žádný jiný hráč jich "nezařídil" víc.

15:09 – Villarreal prohrál první poločas zápasu 20. kola La Ligy na hřišti Las Palmas 0:1, čímž dosáhl nelichotivé mety. Dostal totiž gól ve 12 po sobě jdoucích utkáních, hůř na tom byl pouze v květnu 2003, kdy inkasoval ve 13 duelech v řadě.

15:04 – Vítězství Bayernu nad Hoffenheimem 3:0 pečetil v nastaveném Harry Kane. Anglický reprezentační kapitán za první polovinu sezony nastřílel v Bundeslize 22 branek, na takový počet se v minulosti dostal pouze Robert Lewandowski.

14:24 – Plzeň v prvním utkání zimní přípravy porazila doma Žižkov 2:0, v souboji Viktorií ji poslal do vedení Matěj Vydra a pojistku přidal Pavel Šulc. Západočeši v součtu s koncem podzimní části poosmé za sebou neprohráli a v posledních šesti zápasech zvítězili. Trenér Miroslav Koubek téměř prostřídal dvě jedenáctky, celý zápas absolvoval jen brankářský navrátilec Martin Jedlička. V dresu třetího týmu FORTUNA:LIGY se představily i posily Lukáš Červ, Matěj Valenta, Cheick Souaré a Alex Tamm, který je v klubu na zkoušce. Stínem je vynucené střídání Jana Sýkory kvůli zranění.

13:46 – Páteční trénink kamerunské reprezentace nedokončil její kapitán Vincent Aboubakar. Útočník Besiktase si poranil stehenní sval a podle médií se jedná o vážnější problém, který jej může připravit o celý Africký pohár národů.

11:23 – Dani Carvajal se znovu připojí ke spoluhráčům z Realu Madrid. Španělský obránce měl drobné zdravotní problémy a v pátek trénoval individuálně, na finále Superpoháru proti Barceloně ale bude připraven.

11:16 – Bývalý trenér brazilské reprezentace Carlos Alberto Parreira bojuje s rakovinou. Osmdesátiletý kouč mistrů světa z roku 1994 trpí Hodgkinovou chorobou, zhoubným nádorem lymfatického systému. Parreira podstupuje už čtyři měsíce chemoterapii a léčba podle svazového prohlášení vypadá slibně.

11:14 – Nováček Premier League Luton nastřílel v atkuální sezoně 10 gólů v posledních 10 minutách zápasů. Lépe je na tom se 13 brankami pouze Liverpool.

11:10 – Erling Haaland bude Manchesteru City chybět minimálně do konce ledna. Norský kanonýr, který vynechal posledních osm zápasů kvůli zranění nohy, by se měl k tréninku vrátit až příští týden na soustředění ve Spojených arabských emirátech. Více informací najdete v článku.

10:58 – Bayern Mnichov v pátečním utkání porazil Hoffenheim 3:0 a v rámci německé nejvyšší soutěže dal gól v 65. po sobě jdoucím domácím zápase. Stanovil tak rekord Bundesligy, naposledy vyšel střelecky naprázdno 9. února 2020, kdy si z Allianz Areny odvezlo Lipsko bod za remízu 0:0.

Pátek 12. ledna

23:22 – Sevilla zabředává do stále hlubší krize, v předehrávce 20. kola La Ligy prohrála doma 2:3 s Alavésem. Pro úřadujícího vítěze Evropské ligy to byla pátá porážka v posledních šesti ligových zápasech, v tabulce jej dělí jediný bod od sestupového pásma. Více informací najdete v článku.

22:36 – Autorem prvního gólu jarní části Bundesligy se stal Jamal Musiala. Německý forvard Bayernu přidal do sítě Hoffenheimu i druhou branku a vítězství 3:0 pečetil v závěru Harry Kane. Zápas v Allianz Areně byl uctěním památky Franze Beckenbauera, který zemřel v pondělí. Po každém gólu Bavorů se stadionem linula píseň Gute Freunde kann niemand trennen, kterou legendární obránce mnichovského celku nazpíval v roce 1966. Více informací najdete v článku.

22:13 – Nejlepším střelcem minulého Afrického poháru národů byl s osmi brankami kamerunský kapitán Vincent Aboubakar. Pokud by počin z roku 2021 zopakoval, navázal by na Samuela Eto´a, jenž byl na turnaji králem střelců v letech 2006 a 2008.

21:40 – Christian Pulišič dal v prosinci dvě branky, na dvě nahrál a odměnou mu je cena pro hráče měsíce v Serii A. Americkému záložníkovi AC Milán udělili ocenění v hlasování fanoušci.

20:11 – AS Řím po prohře s Laziem vypadl z Italského poháru, v dalších zápasech mu navíc nebudou k dispozici dva vyloučení hráči. Útočník Sardar Azmoun dostal za červenou kartu z nastavení stopku na dva duely, obránce Gianluca Mancini si odsedí ještě o jedno utkání více.

20:05 – Katar vykročil za obhajobou titulu na mistrovství Asie výhrou 3:0 nad Libanonem. O vítězství domácích na stadionu v Lusailu rozhodl dvěma góly Akram Afif. Záložník otevřel skóre v 45. minutě, na 2:0 pak zvýšil v 56. minutě nejlepší střelec minulého šampionátu v roce 2019 Almúiz Alí. Afif poté v šesté minutě nastavení dal výsledku konečnou podobu. Katar v dalších zápasech v základní skupině nastoupí proti Tádžikistánu a Číně.

18:33 – Na lavičce RC Lens se ve třech zápasech neobjeví Franck Haise. Trenér francouzského klubu dostal trest za chování v pohárovém utkání proti AS Monaco, během něhož inkasoval červenou kartu.

17:29 – Jenom individuálně se dnes připravoval Dani Carvajal, obránce Realu Madrid má drobné zdravotní problémy a je ohrožen jeho nedělní start proti Barceloně.

16:44 – Unai Emery dostal cenu pro nejlepšího manažera Premier League za měsíc prosinec. Aston Villa minulý měsíc sehrála sedm zápasů, získala čtrnáct bodů a překvapivě bojuje o mistrovský titul.

16:06 – Trenér Manchesteru City Pep Guardiola potvrdil, že se jeho tým bude muset obejít bez zraněného Erlinga Haalanda i v nadcházejícím zápasu proti Newcastlu. Španělský kouč nemůže počítat ani s Johnem Stonesem.

15:54 – Trenér Tottenhamu Ange Postecoglou na tiskové konferenci přiblížil, proč dal Radu Dragusin přednost londýnskému celku před Bayernem. "Nastínil jsem mu jakým způsobem vidím fotbal a co od hráčů očekávám. Hlavní však bylo, že Radu chtěl právě do Tottenhamu," uvedl australský manažer.

15:40 – Lamine Yamal pečetil výhru Barcelony nad Osasunou (2:0) a stal se nejmladším střelcem branky v historii španělského Superpoháru. Útočníkovi Barcelony včera bylo 16 let a 182 dní, o tento primát přišel jeho spoluhráč Gavi.

14:44 – Nemilé zprávy se před startem Afrického poháru národů valí na Nigérii, po zranění nejlepšího střelce Leverkusenu Victora Boniface potkaly zdravotní trable i Umara Sadiqa. Útočník Realu Sociedad si v pondělním přátelském utkání s Guineou poranil koleno a nebude schopen do turnaje zasáhnout. Na jeho místo byl povolán Paul Onuachu z Trabzonsporu.

14:32 – Pobřeží slonoviny začne africký šampionát zápasem s Guineou-Bissau, v sobotním utkání však nemůže počítat se Sébastienem Hallerem. Útočníka Dortmundu trápí zranění kotníku.

14:27 – Brazilec Raphinha si ve čtvrtek poranil stehenní sval a čeká na verdikt lékařů ohledně délky absence. Jisté pro tuto chvíli je to, že křídelník Barcelony nenastoupí k nedělnímu finále Superpoháru proti Realu Madrid.