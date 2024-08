Buchovi se v zámoří daří, vypadnutí Cincinnati z Ligového poháru ale neodvrátil. Končí i Miami

Fotbalový záložník Pavel Bucha (26) vstřelil šestou branku v dresu FC Cincinnati, prohru 2:4 s Philadelphií Union a vyřazení v osmifinále Ligového poháru ale neodvrátil. Bývalý hráč Plzně zaznamenal v posledních třech utkáních dvě trefy a jednu asistenci. V turnaji, kterého se účastní celky z USA a Mexika, nepokračuje ani obhájce titulu Inter Miami. Ten se při prohře 2:3 s Columbusem Crew musel obejít bez zraněného Lionela Messiho (37).

Cincinnati dlouho drželo s Philadelphií nerozhodný stav, první branku vstřelil až po změně stran hostující Mikael Uhre. Po hodině hry zvýšil na 2:1 pro Union Tai Baribo. Poté ovšem přišlo snížení, o které se zasloužil Bucha, jenž si ve vápně našel odražený balon po pokusu jednoho ze spoluhráčů a zamířil přesně ke vzdálenější tyči. CFC následně dosáhlo na vyrovnání zásluhou DeAndreho Yedlina.

Columbus si nicméně nenechal výhru utéct. Nejprve se znovu prosadil Baribo a po něm na konečných 4:2 zvýšil Quinn Sullivan. Do akce se Bucha a spol. vrátí v MLS, kde je 25. srpna čeká souboj s Interem Miami.

Další zápasy

Ten také nastoupil do osmifinálového utkání Ligového poháru, v němž se utkal s vítězem minulého ročníku MLS Columbusem. Floridský celek se musel obejít bez stále zraněného Lionela Messiho. Nakonec prohrál těsně 2:3, a přišel tak o možnost obhájit triumf v soutěži. Rozhodující branku dal v 80. minutě Uruguayec Diego Rossi.

Mezi další postupující týmy do čtvrtfinále se zařadily mexické celky Mazatlan FC a Club América a Americké Colorado Rapids, New York City a Los Angeles FC. Již dříve si vstupenku do další fáze turnaje zajistil Seattle.

Výsledky Ligového poháru