Stává se z toho cirkus. Messi měl být vyloučen, chceme spravedlnost, hřímal trenér Orlanda

Trenér fotbalového Orlanda City Óscar Pareja (54) se po vyřazení z Ligového poháru hodně rozzlobil. Novinářům sdělil, že čtvrteční prohra jeho týmu s Interem Miami byla "cirkusem" a dodal , že Lionel Messi (36) měl být vyloučen.

Argentinec dvakrát skóroval a nasměroval Inter k postupu do osmifinále Ligového poháru, ale kolumbijský trenér se zlobil na salvadorského rozhodčího Ivána Bartona.

Messi dostal ve 21. minutě žlutou kartu a Pareja se domníval, že měl vidět další kartu stejné barvy a být tedy vyloučen.

"Měl dostat další kartu. Je mi jedno, že jde o Messiho, ovlivňuje to hru. Rozhodováno by mělo být spravedlivě a na hřišti tomu tak nebylo. Bereme na sebe část odpovědnosti, dobře, prohráli jsme, jsme frustrovaní, ale narovinu, takhle by to vypadat nemělo," rozčiloval se Pareja.

Duel byl vyrovnaný až do 51. minuty, kdy Miami dostalo možnost zahrávat pokutový kop. Venezuelský útočník Josef Martínez šel k zemi po lehkém zákroku v šestnáctce a ani to se Parejovi moc nelíbilo.

Hráči se shromažďují kolem Lionela Messiho, který se svíjí v bolestech na zemi. AFP

"Pozornost, která se s tím vším pojí... stává se tu z toho cirkus. Tento zápas byl cirkus," pokračoval Pareja, kterého rozzlobilo, že rozhodčí ani nešel k monitoru, aby penaltovou situaci přezkoumal.

"Ta penalta byla neuvěřitelná. Pokud je k dispozici VAR, rozhodčí by se na to měl jít podívat. Ten zápas si to zasloužil. Jsme frustrovaní. Lidé chtějí vidět fotbal a věci musí být spravedlivé, v zápase to spravedlivé nebylo," dodal trenér Orlanda, který poznamenal, že Barton později v utkání k monitoru přece jen šel, aby zrušil gól jeho týmu.

Messi v 72. minutě přidal svůj druhý gól v utkání a zásahem na 3:1 uzavřel skóre. I ve třetím zápase v nových barvách tak pomohl k výhře, za tu dobu mimo jiné vstřelil pět branek.

Messi (vlevo) slaví třetí gól svého týmu. AFP

Defenziva soupeře se sedminásobného držitele Zlatého míče snažila poctivě hlídat, ale trenér jeho týmu Gerardo "Tata" Martino řekl, že je to normální. Zejména v derby.

"Je to stejné, jako když hraje Barcelona s Realem Madrid a River s Bocou. Čelili jsme velmi těžkému soupeři, bylo to velmi obtížné. Týmy teď mají extra motivaci a já bezpochyby očekávám ještě mnoho takových duelů," nechal se slyšet Martino.

Na komentáře svého protějšku odmítl argentinský trenér reagovat. "Nebudu to komentovat. Respektuji jeho názor, ale my musíme být hlavně rádi, že jsme vyhráli třetí zápas v řadě."