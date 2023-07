POHLED: Messimu přesun do USA vylepšil image. Ronalda poráží v popularitě i díky Miami

Stačilo pár desítek minut, na které se Lionel Messi (36) objevil na hřišti v dresu Interu Miami, a bylo zřejmé, že argentinská fotbalová celebrita výběru svého nového klubu litovat nebude. Začátek jeho angažmá v USA se zdá být daleko zajímavější, než působení Cristiana Ronalda (38) v Saúdské Arábii.

Řeč je o dvou nejsledovanějších hráčích moderní fotbalové doby. Oba jsou uznáváni po celém světě a oba si během několika let budovali image, kterou lze těžko zničit během chvíle. Přesto od sebe nedávné přestupy fotbalové velikány značně vzdálily. Oba měli nabídky ze Saúdské Arábie, jenže Messi se rozhodl šejky nabízené peníze odmítnout a přestěhoval se do USA.

Skupina kritiků Cristiana Ronalda je mnohem početnější než těch, kteří nemusí Messiho. Logicky. Portugalský forvard je navzdory všem rekordům vnímán jako egoista, jeho pózy často vypadají namyšleně. I Messi má samozřejmě své odpůrce, ale jeho image je daleko čistší, působí spíše jako skromný muž, kterého zajímá hlavně fotbal.

V různých diskusích tak budete poslouchat, že Messi je po pouhém týdnu v Miami považován za hrdinu, zatímco Ronaldo po šesti měsících v Saúdské Arábii za uraženého boháče, který jen rozmnožuje své bohatství a stejně nikoho nezajímá.

Když tleskají i LeBron a Serena

Messi při premiéře v novém týmu okouzlil fanoušky krásným gólem z přímého kopu v posledním momentě zápasu. Spasitel. Byl to příběh, který Amerika miluje. Také se přitom ukázalo, jak velký zájem v USA o fotbal je, i když je stále považovaný za sport druhé kategorie. Příchod Argentince ale může spoustu věcí změnit, minimálně na Floridě.

Jen co byl oznámen Messiho přestup do Interu Miami, radoval se na tiskové konferenci třeba Jimmy Butler – basketbalová hvězda z Miami Heat. Na debut Argentince v MLS pak dorazily celebrity jako LeBron James nebo Serena Williamsová. Na Twitteru se zase o gól fotbalového mistra podělil Patrick Mahomes, hvězdný quarterback z NFL, který je v USA mnohem známější než kdejaký slavný fotbalista, hrající "soccer".

Arabskému jazyku Západ nerozumí

A Ronaldo? Ten se rozhodl pro arabskou cestu. Svým jménem pomáhá transformovat saúdský fotbal, jenže mnozí z jeho příznivců ho stejně zavrhli a pomalu na něj zapomínají. Málo platné bylo jeho nedávné prohlášení, že tamní liga není o nic horší než ty evropské.

Problém je v tom, že Saúdská Arábie je v současnosti stále v podstatě sportovní periferií. Na stadionu, který má kapacitu 25 tisíc diváků chybí osobnosti světového šoubyznysu. Na sociálních sítích se obsah související s uměním Cristiana Ronalda objevuje v jazyce, který je Západu zcela cizí.

To Messiho stěhování do USA bylo v západním světě od prvních dnů vnímané pozitivně. Už tak zbožňovaný fotbalista vstupuje do další a zřejmě ještě vyšší úrovně sportovní slávy. V Evropě vyhrál skoro všechno, co se dalo, a teď míří k uznání i v USA, jedné z nejmocnějších a mediálně nejnáročnějších zemí světa.

Messiho volbu umocní MS 2026

Messiho góly v novém dresu kolují po všech kontinentech, přestože skoro nikdo netuší, že se v případě zápasů s Cruz Azul a Atlantou nejednalo o exhibiční mimosezonní duely, ale o zápasy nově vytvořeného Leagues Cupu, který sdružuje kluby z MLS a mexické ligy. Přidanou hodnotou k angažmá argentinského špílmachra je pak samozřejmě následující mistrovství světa, které se za tři roky uskuteční právě v Severní a Střední Americe.

Stejně jako má americký kontinent radost z Messiho příchodu, podobně se samozřejmě tetelí i arabští šejkové díky Ronaldovi. Efekt je ale dosti rozdílný. Ronaldovo rozhodnutí spíše pomohlo arabskému světu přilákat další fotbalové hvězdy jako je Karim Benzema, takže se i ostatní přestávají ostýchat. Portugalec jako takový ale stejně zřejmě zůstane ve stínu věčného rivala. Messi ze svého tahu vyšel po stránce image mnohem lépe. A to svou americkou story teprve začíná psát.