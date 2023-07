Messi se v Miami stal okamžitým hitem. Cítíme, že je jedním z nás, říkají spoluhráči

Vliv Lionela Messiho (36) na hru Interu Miami je jasně patrný – za 120 minut na hřišti vstřelil tři góly a přidal jednu asistenci. Jeho spoluhráči ale tvrdí, že jeho působení v zákulisí je stejně zásadní jako to na hřišti.

Sedminásobný držitel Zlatého míče a nedávný vítěz mistrovství světa čelil při svém příchodu do posledního klubu Major League Soccer řadě potenciálních nástrah. Messi, který strávil celou kariéru po boku fotbalistů světové úrovně, opustil v Paris Saint-Germain hvězdné spoluhráče a vstoupil do šatny plné většinou neznámých tváří.

Vydělává o miliony víc než jeho spoluhráči a pyšní se fotbalovým životopisem, o jakém se jeho novým kolegům mohlo jen zdát, a tak nebylo vůbec jisté, že se se zbytkem týmu sžije. K náhlé změně, kterou Messiho nástup do Miami byl, přibyl i příchod další bývalé hvězdy Barcelony, španělského záložníka Sergia Busquetse.

Ale promluvte si s kýmkoli spojeným s Interem Miami a rychle vám řekne, jak dvojice zaparkovala svoje ega a vyšla vstříc novým spoluhráčům. "Abych byl upřímný, myslím, že to ukazuje jejich charakter," nechal se slyšet DeAndre Yedlin. "Přišli a nevychloubali se, ani si neříkali, aha, my jsme tady velcí kluci nebo něco podobného. Hned se snažili začlenit do týmu," řekl obránce, který se vzdal kapitánské pásky ve prospěch Messiho.

Podle Yedlina se ani při tréninku dvojici nedostává zvláštního zacházení a to ani přes to, že obě hvězdy jistě tuší, že by jim bylo vyhověno v každém jejich přání. "Jedí to samé, co my, trénují stejně jako my a poslouchají stejné trenéry jako my. Není v tom nic odlišného. Takže se opravdu cítíme, že jsou součástí týmu, jedni z nás. A myslím, že nám to pomáhá," dodal Yedlin, který hrál v anglické Premier League za Newcastle United.

Při odchodu ze stadionu po úterní výhře 4:0 nad Atlantou, která byla druhou výhrou v řadě s novými spoluhráči, měl Yedlin na hlavě sluchátka v růžovo-černých barvách týmu, která podle něj Messi daroval celému týmu. Pokud existovaly nějaké obavy, že se v klubu vytvoří rozdělení na "my a oni", Yedlin tvrdí, že se po příjezdu dvojice na jih Floridy rozplynuly.

"Nikdo vlastně nevěděl, co čekat. Ale je neuvěřitelně příjemným překvapením s nimi pracovat, učit se od nich a hrát s nimi," řekl.

Messiho statistiky v Miami Flashscore

Proměna Miami během dvou zápasů z týmu, kterému chybělo sebevědomí, v celek hrající se stylem a odvahou, není jen zásluhou technických schopností Messiho a Busquetse. Duo je totiž zjevně odhodláno pomoci zbytku týmu zlepšit se. Messi na případné chyby svých spoluhráčů reaguje spíše návrhy a podporou než frustrovanými gesty, jaká předvádějí někteří hvězdní hráči v MLS.

Splněný sen

Devatenáctiletý obránce Noah Allen, který vyrostl jen kousek od stadionu Interu v Pembroke Pines, říká, že s Messim je radost hrát. "Díky němu si všichni hru opravdu užívám, dává nám více prostoru. Takže máme také více času na míči a musíme se lépe rozhodovat. Hrajeme s nejlepšími na světě, takže musíme také zbystřit. A on nám v tom opravdu pomáhá," řekl.

Nikdo z Messiho příchodu netěžil více než finský útočník Robert Taylor, který se Argentinci vyrovnal třemi góly v posledních dvou zápasech a svému spoluhráči se odvděčil také asistencí. "Hrát s ním je splněný sen," řekl Taylor, který před nástupem Gerarda Martina do funkce hlavního trenéra bojoval o místo v základní sestavě.

Busquets na sebe strhává méně pozornosti než Messi, ale ve středu pole tahá za nitky a říká, že zkušenosti dvojice z dřívějšího působení pod Martinem jim pomáhají usměrňovat nové spoluhráče při změně stylu. K přenosu znalostí zjevně dochází – Busquetse lze často během zápasů vidět, jak se spoluhráči mluví a upozorňuje je na možnosti přihrávek, které jim mohly uniknout.

"Znám Tatu (Martina), jeho filozofii, vím, co chce, a myslím, že na taktické úrovni mohu hodně pomoci všem hráčům, nejen těm mladým," řekl Španěl. "Snažíme se zlepšovat a ano, komunikujeme, aby to bylo vidět v zápasech," dodal.