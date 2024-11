Pro anglické kluby nebyl dost dobrý, teď Gyökeres hattrickem zničil Manchester City

Fotbalisté Manchesteru City prohráli v úterý v Lize mistrů poprvé po 26 zápasech a čtyři góly dostali poprvé po osmi letech od debaklu v Barceloně. Hlavní zásluhu na výhře 4:1 měl švédský útočník ve službách Sportingu Lisabon Viktor Gyökeres (26). Fotbalista, který před lety nebyl pro anglické kluby dost dobrý, se na ostrovy možná brzy vrátí jako posila konkurenčního Manchesteru United.

Hattrickem, kterým otočil nepříznivý vývoj na lisabonském stadionu, se postaral o jedno z největších překvapení úterního programu. Šestadvacetiletý útočník, který má po dědečkovi maďarské kořeny, byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Experti oceňují jeho fyzickou sílu, rychlost a schopnost proměňovat gólové příležitosti, a to i z obtížných situací.

"Byl to skoro perfektní večer, i když nezačínal dobře," připomněl hrdina gól, který jeho týmu vstřelil Phil Foden už ve 4. minutě. "Museli jsme bránit z hloubky, na což nejsme zvyklí. Ale rychle jsme se přizpůsobili a využívali protiútoky. Z gólů mám radost, ale hlavně mě těší, že jsme hráli jako tým. Je skvělé být součástí takového výkonu," řekl Gyökeres.

Zápasové statistiky Viktora Gyökerese. Opta by StatsPerform / AFP

Před šesti lety ho angažoval Brighton, ale v Premier League ho za dva roky vyzkoušel jen ve čtyřech zápasech a pak posílal na hostování do nižších soutěží. Schalke v německé druhé lize, Swansea a Coventry ve druhé anglické, to nebyly štace, kde by na sebe mohl nějak výrazně upozornit. Až si ho loni v létě vybral trenér Rúben Amorim.

Sporting za něj zaplatil 20 milionů eur (asi 508 milionů korun), což byl klubový rekord. Teď je jeho cena čtyřikrát vyšší. Gyökeres má totiž mimořádnou střeleckou bilanci. V 11 zápasech v portugalských soutěžích dal 18 branek, v Lize mistrů má v čele tabulky na kontě pět gólů, stejně jako Angličan Harry Kane z Bayernu.

Další čtyři branky dal ve čtyřech zápasech za Švédsko v Lize národů. Není divu, že v něm fanoušci vidí nového Zlatana Ibrahimovice, mimochodem do úterka jediného Švéda, který zaznamenal hattrick v Lize mistrů.

Manchester City v milionářské soutěži prohrál naposledy v semifinále v roce 2022 s Realem Madrid, na jaře stejnému soupeři podlehl až na penalty. Během posledního týdne to byla už třetí porážka Citizens v řadě.

"Měli jsme velmi dobrý první poločas, ale pak jsme snadno ztráceli míče. Když prohrajete 1:4, můžete jen pogratulovat soupeři a poučit se z toho," řekl na tiskové konferenci trenér hostů Pep Guardiola.

Jeho protějšek Amorim si užíval svůj poslední zápas na stadionu Josého Alvalada, jehož klíčové okamžiky si můžete prohlédnout v sestřihu. V pondělí nastupuje na Old Trafford a v médiích se objevují spekulace, že ho jeho švédský objev bude do Manchesteru United následovat.

"Viktor byl měl zůstat do konce sezony, pak se jeho život možná změní," naznačil trenér poté, co po vítězném zápase létal nad hlavami hráčů a užíval si potlesk zaplněných tribun.

"Bude nám chybět. Dokázali jsme spolu úžasné věci. Hodně mě toho naučil, věřil mi, dal mi šanci. Děkuju mu za důvěru, díky níž jsem mohl hrát tak uvolněně," loučil se s koučem Gyökeres. Po jeho úterním výkonu výrazně vzrostla šance, že se znovu potkají v jednom klubu.

