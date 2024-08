Fotbalová Slavia vyhlíží v domácí odvetě čtvrtého předkola Ligy mistrů proti Lille malý zázrak. Pokud chce po pěti letech proklouznout do hlavní fáze milionářské soutěže, musí otočit nepříznivé skóre 0:2. Aby se jí to povedlo, potřebuje v Edenu předvést výrazně lepší výkon než před týdnem na severu Francie, kde tempo zápasu určovali výhradně domácí. Kde musejí svěřenci Jindřicha Trpišovského přidat, aby měli šanci na úspěch? A jak naděje sešívaných vidí expert Livesport Zpráv Jan Morávek?

Pozor na hvězdy

V duelu s belgickým Royale Union SG uspěl vršovický klub i díky tomu, že dokázal zkrotit nejúdernějšího hráče soupeře Camerona Puertase. Christos Zafeiris se od něj nehnul ani na metr a švýcarskému fotbalistovi dvojzápas velmi znepříjemnil. Ve Francii Slavia nejnebezpečnější hráče soupeře vynulovat nezvládla. Obávaný kanonýr Jonathan David se během prvního poločasu zastřeloval, v úvodu toho druhého už ale na Antonína Kinského v brance sešívaných vyzrál a poslal Lille do vedení.

Druhý gól dal kosovský driblér Edon Zhegrova, jemuž nedůsledné bránění sešívaných v prvním duelu náramně vyhovovalo. Dostal moře prostoru k tomu, aby se mohl s míčem pořádně pomazlit a často byl velmi nebezpečný. Pokud mu Slavia dovolí podobně se bavit i v Edenu, naděje na obrat výrazně klesne.

Názor experta: "Slavii čeká opravdu těžký úkol. Abych byl upřímný, moc nadějně to s bojem o postup nevidím. Herní obraz prvního zápasu jednoznačně ukázal, že kvalita je na straně Lille. Slavia musí pohlídat nejlepší hráče soupeře, kteří si zápas ve Francii vyloženě užívali. Zhegrova prokázalm, jak fantastickým hráčem je, nabízí se proto, jestli mu nezkusit otrávit hru osobní obranou podobně jako Puertasovi ze Saint-Gilloise."

Sázka na rychlost

Lille v prvním zápase přitlačilo Slavii od začátku na její obranné polovině a díky rychlosti a technické vyspělosti svých ofenzivních hráčů si vytvářelo spousty nadějných pozic k zakončení. Domácí hrozili hlavně přes pravou stranu sešívaných, kde dynamickým hráčům francouzského celku nedokázali čelit Lukáš Masopust s Ivanem Schranzem. Poté, co zraněného Masopusta nahradil Jan Bořil a na poslední čtvrt hodinu vtrhl na trávník Matěj Jurásek, se obraz hry výrazně změnil.

Bude zajímavé sledovat, jestli si Slavia v odvetě povede lépe. Trenér Trpišovský na předzápasové tiskové konferenci prozradil, že na pozici pravého wingbeka naskočí David Douděra, jehož rychlost by na francouzské hráče mohla platit. "Věřím, že by mohl být jedním z klíčů, který nám pomůže dostat se do obrany Lille," prozradil kouč.

Názor experta: "Rotace se sestavou dělá Slavii v úvodu sezony větší problémy než Spartě. Ta od začátku trefovala základní jedenáctku daleko líp a mnohem líp se tak vypořádala s absencí reprezentantů v prvních ligových duelech. Když se podíváme na dosavadní zápasy, kluci ze Sparty působí mnohem odpočatější než ti ze Slavie. Ve Francii se to ještě zvýraznilo, protože trenérský tým úplně neodhadl, kdo by na hráče Lille mohl platit. Do druhého zápasu očekávám v sestavě víc dynamických fotbalistů."

Tlak ve vápně

Lille první zápas kontrolovalo, i přesto Slavii dovolilo dát dvě branky. Obě však s posvěcením asistenta u videa odvolal rozhodčí Szymon Marciniak. Pro trenéra Trpišovského nicméně mohou být gólové akce návodem k tomu, jak vyzrát na obranu Francouzů. Obě situace vznilky po dlouhých míčích do vápna a následném vyhraném souboji. Právě tlak na obranu francouzského týmu očividně platí.

´"Jestli u nich někde vidím nedostatky, je to v práci bez míče a v obranné činnosti ve vlastním vápně, kde jsou zranitelní. Musíme se do takových pozic dostávat, to bude alfa a omega celého zápasu," ví trenér sešívaných, který vyhlíží svůj 100. zápas v evropských pohárech. Slavia si na těžké soupeře v domácím prostředí věří a proto platí, že když dostatečně sebevědomě odstartuje i odvetu s Lille, může na konci slavit senzační postup. Musí se ale vyvarovat chyb, které udělala ve Francii.

Názor experta: "Slavia potřebuje chytit začátek zápasu a k tomu by jí mohla pomoct atmosféra v Edenu. Fanoušci sešívaných jsou dlouhodobě výborní a tým na jejich podporu tradičně spoléhá. I proto je v Evropě na domácím hřišti výrazně silnější než venku. Za poslední roky doma dokázala porazit silnější soupeře, než je Lille, musí se ale všechno sejít. Důležité bude dát první gól, který by Lille mohl trochu nahlodat."

Slavia v TV: Kde sledovat zápas s Lille?

Utkání Slavia – Lille vysílá stanice Nova Sport 3.