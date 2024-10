Být zpátky na Santiago Bernabéu pro mě hodně znamená, řekl Sahin. Proti Realu chce hrát odvážně

Podle trenéra Nuriho Sahina (36) bude Borussia Dortmund v úterý, kdy v Lize mistrů zavítá na půdu úřadujícího šampiona Realu Madrid, potřebovat víc než jen silnou psychiku. "Budeme potřebovat hodně kvality, hodně sebevědomí, samozřejmě mentalitu a také, jak říkáme v Německu, herní štěstí," je si vědom trenér BVB, který jako hráč v minulosti oblékl také dres soupeře.

Real Madrid v červnu ve Wembley získal už patnáctý titul v Lize mistrů, když Dani Carvajal a Vinícius Júnior skórovali až v závěru utkání a vybojovali tak vítězství 2:0 nad týmem Dortmundu. Německý klub v utkání doplatil na neproměňování šancí, v prvních 60 minutách byl totiž nebezpečnějším týmem.

"Pouze silná psychika na zdolání Realu Madrid nestačí, zvláště na tomto stadionu, proti šampionům této soutěže," prohlásil Sahin na pondělní tiskové konferenci. "V úterý budeme potřebovat hodně kvality, hodně sebevědomí, samozřejmě mentalitu a také, jak říkáme v Německu, herní štěstí," dodal trenér BVB.

Dortmund vládne Lize mistrů o skóre. (22.10.) Livesport

Dortmund vstoupil do ligové fáze Ligy mistrů fantasticky, když nejprve porazil Club Bruggy 3:0 a následně doma deklasoval Celtic 7:1. V současné chvíli tak vede tabulku se šesti body a impozantním rozdílem devíti branek. "Proti tomuto týmu je možné uspět pouze jako kolektiv. Kluci vědí, co máme na zítřek v plánu. Chceme být odvážní a navázat na poslední dva zápasy v Lize mistrů," má jasno trenér Borussie.

Sahin, který hrál za oba kluby, zavítá do Madridu poprvé jako trenér. "Být zpátky na Santiago Bernabéu pro mě hodně znamená, protože mým snem vždy bylo jednou hrát za Real Madrid. Můj syn se narodil v tomto krásném městě a je tady se mnou," řekl Sahin.

"I když jsem hrál za Real Madrid nehrál tak dlouho, vždycky pro mě zůstane výjimečný. Nejen z fotbalových důvodů, ale i z rodinných, je to fantastická věc být tady," zakončil Sahin.

Sahin přišel do Realu Madrid v květnu 2011 právě z Dortmundu, nicméně o rok později byl poslán na hostování do Liverpoolu. Na začátku roku 2013 se pak do BVB vrátil, původně na hostování, než klub v dubnu 2014 jeho návrat dotáhl do trvalého stavu.