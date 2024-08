Na Belgičany se Zimou. Chceme do LM, soupeři ale svědčí venkovní duely, varuje Trpišovský

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský (48) očekává ve 3. předkole Ligy mistrů proti Unionu Saint-Gilloise velmi vyrovnaný dvojzápas. Na tiskové konferenci uvedl, že oba soupeři mají podobnou sílu. Za největší přednosti belgického vicemistra označil rychlost a technickou vybavenost, zároveň varoval, že mu svědčí venkovní duely. Z hráčů Trpišovského zaujal Cameron Puertas (25), který mu připomíná někdejšího produktivního slávistického středopolaře Nicolaeho Stanciua (31).

Podle bookmakerů nemá souboj českého s belgickým vicemistrem výrazného favorita. "Souhlasím s tím, že je to otevřený dvojzápas. I když já procenta nemám moc rád, protože se v zápase vždy stane nějaký moment, který to ovlivní a pak už to tak není," řek Trpišovský před středečním úvodním domácím duelem 3. předkola.

"Ale celkově i z toho, jak jsme ten tým viděli, nebo když se podíváme na data, čísla nebo nějaké statistiky z posledních sezon, je to hodně podobné Slavii. Celkově si myslím, že kluby jsou hodně podobné, co se týče síly. I když typologie týmů a třeba i základní rozestavení jsou trochu odlišné," doplnil osmačtyřicetiletý kouč.

Pražané zahajují boj o třetí účast v hlavní fázi Ligy mistrů, vedle Unionu potřebují zdolat ještě dalšího soupeře. Na rozdíl od minulých sezon mají už před vstupem do kvalifikace jistotu podzimu v pohárech, minimálně Evropské ligy.

"Pocity jsou jiné než v posledních dvou letech. Předloni jsme měli tři předkola Konferenční ligy a hráli jsme jen o jednu soutěž. Ve 3. předkole jsme dostali Panathinaikos Atény, pak Raków Čenstochová. Vloni jsme také nic jisté neměli," podotkl Trpišovský.

"Takže je to odlišné, máte v hlavě příjemnější bonus, že víte, že v Evropě budete. Zvlášť když je to teď osm zápasů ve skupině. Na druhou stranu hrajeme o Ligu mistrů, o to nejvíc, co je. Všichni v klubu po tom tak moc toužíme, že bych rozhodně neřekl, že je to nějaké uvolněné. Důraz je na to obrovský, jsme koncentrovaní, soustředění. Všichni se na to upínáme od letní přípravy a teď ty zápasy jsou tady," dodal kouč.

Kvůli trestu za vyloučení z posledního pohárovému utkání minulé sezony proti AC Milán bude postrádat jednoho z kapitánů obránce Tomáše Holeše. "Zvažovali jsme, zda by nebyla možnost odvolání. Všichni víme, za co byl vyloučen, ale nelze se proti tomu odvolat. Absence Tomáše, který dlouhodobě ukazuje dobrou výkonnost a patří k lídrům týmu, je citelná. Na druhou stranu máme varianty na ten post," řekl Trpišovský.

"V minulé sezoně jsem vždy něco prozradil a bylo to úspěšné. Chceme v tom pokračovat, tak řeknu, že David Zima bude určitě na hřišti. V závěru minulé ligové sezony byl členem základní sestavy. Teď dvakrát nastoupil v průběhu utkání. Dlouhodobě jsme měli v hlavě, že potřebujeme stopera, který je běžecky vybavený na evropské soutěže a bude mít zkušenosti. Měl individuální plán, který směřoval k tomuto utkání," doplnil Trpišovský.

Union teprve v roce 2021 postoupil mezi belgickou elitu, ale od té doby třikrát bojoval o titul. "Ten tým je sice nahoře tři roky, ale třikrát vyhrál základní část. Třikrát prakticky v posledním kole přišel o titul, hodně i tím, že se u nich v nadstavbě krátí body. Kostra týmu je tam furt stejná, ale ofenzivní hráči se točí," řekl.

"Daří se jim přivádět hráče, kteří třeba v jiných soutěžích nemají body a u nich pak hned ano. Hlavně ze švýcarské ligy. Bude je strašně zajímavé sledovat do budoucna v delší časové ose, na jaké úrovni budou schopni to v belgické lize udržet," dodal.

Union podobně jako Slavia hraje na tři stopery. "Jejich největší předností jsou technická vybavenost, rychlost a rychlý přechod do útoku. Z toho využívají dva útočníky. Uprostřed zálohy jsou Sadiki a Puertas, kteří jsou technicky vybavení. Puertas je hráč, kterého bych bral i k nám. Když jsem ho viděl, v první chvíli jsem si myslel, že je to brácha Nica Stanciua. Jeho řešení situací, pohyby v prostorech a čísla z minulých sezon jsou toho důkazem, je to chytrý hráč," ocenil Trpišovský.

"Tým hraje několik let podle stejné šablony, což je výhoda. Víte, co vás čeká. Styl, kterým hrají, jim hodně vyhovuje ve venkovních zápasech. Dokázali vyhrát ve Frankfurtu, v Istanbulu nad Fenerbahce, v Liverpoolu přes porážku 0:2 odehráli skvělé utkání. Venkovní duely jim svědčí, protože v určitých fázích hrají v pětičlenné obraně a následně rychle přecházejí do útoku. Na to si musíme dát pozor," dodal Trpišovský.

