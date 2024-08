Čeká nás strašně těžký soupeř. Myslím, že nám to tady budou chtít ukázat, varuje Trpišovský

Přestože fotbalisté Slavie před týdnem v úvodním domácím zápase 3. předkola Ligy mistrů porazili Saint-Gilloise 3:1, trenér Jindřich Trpišovský (48) před úterní venkovní odvetou nechce brát náskok v potaz. Podle zkušeného kouče musejí Pražané proti belgickému soupeři podat stejně kompletní výkon jako před týdnem, být aktivní a nesklouznout k bránění výsledku. Řekl to na tiskové konferenci v Bruselu.

Slávisté si mohou k postupu dovolit i porážku o jednu branku, s tím ale Trpišovský vůbec nekalkuluje. "Chtěl bych, aby nás to nestavělo do ničeho. Chtěl bych, abychom nad tím přemýšleli a přistoupili k tomu tak jako k prvnímu utkání. Že je to těžký zápas a že žádný první zápas za sebou nemáme," uvedl Trpišovský.

Od belgického vicemistra očekává zlepšený výkon. "Mám k Unionu obrovský respekt. Viděl jsem spoustu jejich zápasů, spojení techniky a rychlosti u těch hráčů je úžasné. I v prvním zápase u nás měli zajímavé pasáže, někdy jsou na hřišti třeba 10 minut nepolapitelní. Čeká nás strašně těžký soupeř. Myslím, že nám to tady budou chtít ukázat. První zápas je většinou takový oťukávací, týmy na sebe narazí poprvé. Ten tým, kterému to třeba tolik nefungovalo, hledá jiné principy, věci. Druhý zápas je vždy trochu jiný," podotkl Trpišovský.

"Oni musejí dotahovat, v hlavě to budou mít. Takže budou hrát ještě odvážněji, možná s větším počtem hráčů v ofenzivní části. My musíme hrát stejně jako v prvním zápase. Nebrat v potaz výsledek prvního zápasu, hrát stejně zodpovědně a aktivně. Tak vede jediná cesta k úspěchu tady. Samozřejmě musíme pozorně bránit, ale nesmíme sklouznout do nějaké pasivity a nechat soupeře hrát. To mu vyhovuje," doplnil.

Saint-Gilloise vzhledem k nevyhovujícímu stadionu našel domácí pohárový azyl v aréně Anderlechtu Brusel. "Pro nás se tím nic nemění. Uvidíme, jaká bude návštěva. Jsem rád, že jsem se mohl podívat na tenhle stadion. Miluju historické stadiony, kde to na vás dýchne. Je to něco jiného než moderní arény. Na Anderlecht jsem se jako malý hodně díval v televizi, protože tady hrál v útoku jeden z mých největších oblíbenců Luc Nilis, kterého jsem miloval," uvedl Trpišovský.

Union má velmi pevnou obranu

V Anderlechtu působil současný vedoucí mužstva Slavie Stanislav Vlček. "Standa je vždy o krok napřed, všude před námi. Trošku mě straší, že někteří kluci z výpravy jsou tu už potřetí a dvakrát tu prohráli. Snad nám nepřivolají to samé. Standa tady hrál, hodně nám toho vyprávěl, všechno nám ukazoval. Říkal, že je to tu hodně podobné. Máme tu průvodce," řekl Trpišovský.

Předchozí zápasy Unionu. Livesport

Jeho svěřenci zatím mají v úvodu sezony velmi pevnou obranu. V prvních čtyřech ligových kolech neinkasovali, jedinou branku si proti Unionu dal do vlastní sítě Alexandr Bužek. "U nás je to už dlouhodobější trend. Poslední gól od soupeře jsme dostali v dubnu v Hradci Králové, od té doby jsme si dali dva vlastní góly. Už v přípravě tým fungoval dozadu velice dobře. Je to jedna z věcí, která je pro nás důležitá, abychom tady byli úspěšní," uvedl Trpišovský.

Oproti prvnímu utkání neplánuje příliš změn v sestavě. "Už v pátek jsme měli jasno, jak nastoupíme. Kromě jednoho postu, kde jsme váhali, protože tam jsou dvě varianty. Vycházíme z úspěšného prvního utkání s tím, že máme Tomáše Holeše navíc. A prozradím, že bude hrát i Tomáš Chorý," dodal směrem k letní útočné posile, která před týdnem v Edenu dala úvodní dva góly.